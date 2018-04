Sofía sí, Letizia no: la otra cuestión que divide a las reinas

El día que la reina Letizia y la reina Sofía trasladaron sus discrepancias al panorama público, a las puertas de la catedral de Palma de Mallorca, la actual monarca, a quien con total seguridad no se le pasó por la cabeza el cataclismo institucional que iba a provocar su rifirrafe con su suegra, sí quiso hacer un guiño con su look a España y sus tradiciones vistiendo una blusa de lunares al más puro estilo flamenco. Por primera vez en mucho tiempo era su actitud y no su outfit lo que copaba titulares. Esa camisa de lunares pasó a un segundo plano y pocos repararon en ese guiño que Letizia hizo a una de las tradiciones más festivas de nuestro país que da el pistoletazo de salida este sábado: la Feria de Abril.

Sin embargo, aquella camisa de topos lucida en la Misa de Pascua iba a ser el gesto más flamenco de la actual Reina con esta feria sevillana. Una vez más, la esposa de Felipe VI vuelve a desmarcarse de su suegra y a establecer esas diferencias entre ambas que ahora, más que nunca, destacan los ciudadanos. Doña Sofía, que a lo largo de su reinado se ha ganado el cariño de los españoles con ademanes cercanos, ha acudido en alguna ocasión a la recién inaugurada Feria de Abril vestida de flamenca, un detalle que, actualmente, resulta absolutamente impensable en la reina Letizia. Las comparaciones, de nuevo, vuelven a ser odiosas.

En varias ocasiones, con una gran sonrisa, a caballo o a pie y luciendo trajes de faralaes confeccionados por la diseñadora Lina, Sofía ha paseado por el Real sevillano y también ha participado en la romería de El Rocío.

La primera vez fue allá por 1968, cuando aún era princesa, y su vestido ha pasado a ser un icono. Realizado en un tejido de popelín blanco con lunar grande rojo, escote en pico por delante y por detrás, mangas al codo con tres volantes rematados en tira bordada y con un largo por encima del tobillo, como se llevaba en aquella época, la firma comenta en su blog que es “el traje de flamenca por excelencia”, al que denomina en sus colecciones “Lina Esencial”. Estos trajes son “las raíces, lo clásico y nunca pasan de moda”. En una entrevista para la revista Escaparate, la propia Lina narró una divertida anécdota con la entonces princesa: “La Reina Doña Sofía me pidió un vestido blanco con lunares rojos. Lo tenía clarísimo. La probamos en el Hotel Alfonso XIII la tarde antes y lo estrenó a la mañana siguiente. Recuerdo que cuando se vistió, como no sabía qué llevar en la mano, se colgó un bolso grande de calle. Como no sabía prácticamente cómo dirigirme a ella se me escapó un ‘¡No, no! Eso no!’. Se rió y cogió un bolsito muy pequeñito”.

También en El Rocío

En 1972, también siendo aún princesa, se unió por primera vez a la romería de El Rocío. Dejándose aconsejar por la misma diseñadora y, tal y como se asegura en su página, eligió “falda y blusa con piquillo sin flecos”. Repitió color pero a la inversa, ahora el fondo es rojo y los lunares blancos.

A estas citas se sucedieron otras en los años 1984, 1985, 1997… y también nuevos diseños flamencos. Siguiendo los cambios de la moda, la reina emérita vistió con lunares multicolor, verdes o blancos, variados y coloridos mantoncillos en tonos lisos y complementos o flores siempre a juego. Y, apostando aún más por ganarse el cariño de los españoles, en algunas de sus citas andaluzas se hizo acompañar por sus hijas, las infantas Elena y Cristina, igualmente vestidas para la ocasión.

¿Hará la reina Letizia lo mismo? ¿La veremos ataviada con un traje de faralaes? Lo más probable es que no. Aunque si la emérita, nacida en Grecia, luce como nadie un vestido de lunares y volantes, como dice la canción, ¿por qué no le va a sentar de maravilla a una asturiana y española?