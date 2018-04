Aparentemente tranquilo pero con una lágrima asomando en su ojo derecho, Alonso Guerrero, ex marido de doña Letizia se ha enfrentado a los periodistas que se han concentrado en una conocida librería madrileña para asistir a la presentación de su última novela, “El amor de Penny Robinson”. Un polémico libro que desde que se anunciase su publicación no ha hecho sino despertar la curiosidad de propios y ajenos.

A pesar de tratarse de una obra con tintes autobiográficos basada en sus vivencias con la que ahora ostenta el título de Reina de España, Guerrero no ha logrado satisfacer la curiosidad de los periodistas y se ha mostrado bastante esquivo ante algunas de las preguntas que le han formulado.

“Don Letizio”

Guerrero quiere huir de las etiquetas, pero haber sido marido de la Reina de España y escribir sobre ella hace que esto se convierta en misión imposible. Pese a que el autor asegura que su único deseo es “expresarse por sí mismo”, ha confesado que los motes le persiguen. ‘Don Letizio’ y ‘El Principito’ son solo algunos de los apodos que sus alumnos le han dedicado desde que se enteraron de quién era. “Lo pasé muy mal, no sé cómo se enteraron”, afirma. Aunque para él fue muy molesto en un principio, después supo encajarlo y asumirlo.

“No hablo de Letizia Ortiz”

Si hay una premisa que Guerrero ha querido dejar clara a lo largo de la rueda de prensa es que “no habla de Letizia Ortiz“. “Eso no me incumbe”, contesta cuando se le pregunta por la monarca. Una declaración contradictoria con las actuaciones del exprofesor, cuya novela, aparentemente ‘ficticia’ tiene como trasfondo su matrimonio con la Reina. Además, el escritor asegura que doña Letizia ha leído el libro, algo que choca con su afirmación sobre que no mantiene ningún tipo de relación con ella. A esto se suma que Guerrero mantiene que nunca ha recibido ninguna llamada disuasoria de Casa Real. ¿Cómo entonces puede estar tan seguro de que su exmujer ha leído el libro? ¿Por qué sigue hablando y escribiendo de ella?

Bajo una alargada sombra

El extremeño considera que la sombra de Letizia sobre él ha sido alargada. No quiere que se le conozca como el exmarido de la Reina ni vivir en una permanente huida para evitar la presión mediática. Sin embargo, es indiscutible que ahora se está beneficiando de ello. Pese a todo, hubo un momento en que muchas editoriales le cerraron las puertas e hicieron oídos sordos a sus obras. Aunque han pasado varios años, Guerrero no ha rehecho su vida, al menos en apariencia. Tan esquivo como se muestra en lo que respecta a las preguntas sobre la reina Letizia lo hace sobre sus posibles amores: “Sí, claro, tengo varias parejas”. Quizás su corazón aún lata con fuerza por la imaginaria Penny Robinson…