El rey Felipe VI ha acudido a esquiar junto a amigos sin su mujer, la reina Letizia, ni sus hijas, la infanta Sofía y la princesa de Asturias, Leonor

El rey Felipe VI ha decidido realizar una escapada de fin de semana junto amigos aprovechando la ausencia de citas en la agenda de la Casa Real. El rey ha acudido durante viernes y sábado a las pistas de esquí de la estación de Lérida de Baqueira Beret. Eso sí, el hijo del rey Juan Carlos ha hecho esta escapada con amigos y sin su mujer, la reina Letizia, ni sus hijas, la princesa de Asturias, Leonor, y la infanta Sofía. El esquí es uno de los grandes hobbies del monarca, que si ha disfrutado de las pistas españolas cuando el tiempo lo permite. Tal y como confirmaba el medio digital ‘Vanitatis’, el rey Felipe ha acudido junto a amigos como Perico López Quesada, el marido de Cristina de Borbón Dos Sicilias, hija del fallecido duque de Calabria.

No es la primera vez que se ve al rey Felipe disfrutando del esquí, de hecho, también ha acudido en familia junto a su mujer, la reina Letizia y sus dos hijas. En esta ocasión, junto a amigos, el rey se trasladó a Cataluña vía carretera, viajando de incógnito e intentando no llamar la atención de los locales donde tuvo que parar.