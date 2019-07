Ellie Goulding aviva la polémica: la ex de Harry prefiere a Guillermo

La artista ‘se olvida’ de invitar a los Sussex a su boda.

Ellie Goulding está de enhorabuena. La exnovia del príncipe Harry está a punto de darle el ‘sí, quiero’ a su novio, el marchante de arte Caspar Joplin. Será a finales del mes de agosto, bien en la catedral de York Minster o en una pequeña capilla de Yorkshire y frente a más de trescientos invitados entre los que se encontrarán algunos de los miembros destacados del clan Windsor.

Un enlace a la que asistirán las princesas Beatriz y Eugenia, grandes amigas de la novia, y probablemente los duques de Cambridge, a quien ya se sabe que Ellie ha enviado la invitación. Sin embargo, ¿qué ocurre con el príncipe Harry y Meghan Markle?.

Por ahora, no se tiene constancia de que la artista haya invitado a los duques de Sussex a su enlace pero sería muy extraño que no lo haya hecho, ya que Harry sí que invitó a la artista a su boda, aunque esta finalmente no asistió, a diferencia de Chelsy Davy y Cressida Bonas. Aunque Ellie y Harry estuvieron juntos cerca de dos años, su relación nunca fue ‘oficial’. No obstante, la artista sí que ha forjado una fuerte amistad con los duques de Cambridge o con las hijas del duque de York, de quienes ya era amiga antes de conocer a Harry.

En cualquier caso, dado que Ellie fue invitada formalmente al enlace de los Sussex, sería un tanto extraño que la cantante no correspondiera al matrimonio con la misma cortesía, aunque ellos decidieran no asistir por diversos motivos. No hay que olvidar que tanto Harry como Meghan limitan estos días sus apariciones públicas debido a que dedican toda su atención al cuidado del pequeño Archie. Eso sí, tampoco pasaría nada porque le dejaran un día al cuidado del personal de palacio…