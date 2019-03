La increíble decisión de Meghan Markle sobre la educación de su bebé

Los duques de Sussex están ultimando los detalles para la llegada al mundo de su primer hijo en común, a quien esperan para finales del mes de abril.

El bebé Sussex aún no ha nacido y ya empiezan a tomarse decisiones por él -o ella-. Según confirman algunos tabloides británicos Meghan Markle tiene claro que su primer hijo quiere que aprenda música y está dispuesta a que lo haga de la mano de uno de los grandes de la industria: Elton John.

Parece que la esposa del príncipe Harry le ha pedido al genio del piano que le enseñe las bondades de este instrumento a su futuro bebé. Algo a lo que probablemente el músico no se habrá negado, dada su estrecha relación con la Familia Real, especialmente con los duques de Sussex y de Cambridge.

No hay que olvidar que Elton John fue uno de los grandes amigos de la fallecida Diana de Gales y que incluso compuso el tema “Candle in the wind” para su funeral, que se convirtió en una de las canciones más emotivas de todos los tiempos.

Pese a la estrecha relación entre el autor de éxitos como “My song” o “Tiny dancer” con los Windsor, lo cierto es que no ha sido hasta ahora cuando le han solicitado que se convierta en profesor, o al menos que haya trascendido a los medios. Los hijos del príncipe Guillermo por el momento no han mostrado un especial interés por el mundo musical.

Sin embargo, Meghan y Harry son grandes amantes de la música y en especial, la exactriz se quedó fascinada cuando el cantante actuó en la recepción de su enlace, hasta el punto de que ha visto en él el maestro perfecto para su futuro bebé. Quizás en un futuro no muy lejano tengamos una estrella en el clan Windsor. Quién sabe….