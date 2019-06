El debut del príncipe Louis en brazos de Kate Middleton

Así se ha comportado el hijo pequeño de los duques de Cambridge, Louis, en su debut con el desfile de Trooping the Colour

Aunque todas las miradas han ido dedicadas al gran regreso de Meghan Markle tras su baja de maternidad, un pequeño debutante se ‘colaba’ en el Trooping the Colour. El príncipe Louis ha vivido su primera ceremonia en primera persona con el desfile militar que coincide con el cumpleaños oficial de su bisabuela, la reina Isabel II. En los brazos de su madre, Kate Middleton, el pequeño Louis ha estado bastante inquieto y divertido al asomarse al balcón real, en la última fase del acto real. Así, sacaba las sonrisas, pero también la energía, de los duques de Cambridge.

Junto a sus hermanos mayores, Charlotte y George, Louis no ha parado quieto en ningún momento. Incluso, ha habido un instante en el que el pequeño no ha dudado en lanzarse a los brazos de su padre, el príncipe Guillermo, que ha acudido ataviado de militar como dicta la tradición de la Trooping the Colour. Un intenso día para la familia real británica, especialmente para los duques de Cambridge. El pequeño de la casa, el príncipe Louis, ya ha llegado y su debut ha sido por todo alto. A ver quién lo para.