Los Reyes y sus hijas han presidido en el Palacio Real la entrega de las Condecoraciones al Mérito Civil.

Hace cinco años que en España se inició una nueva etapa. El rey Juan Carlos abdicaba la Corona y don Felipe tomaba el testigo como «un nuevo rey para un tiempo nuevo». Hoy, cuando se cumple el quinto aniversario de su proclamación, Felipe VI ha querido que sus hijas, la princesa de Asturias y la infanta Sofía participen junto a él y la Reina en el acto de imposición de las condecoraciones de la Orden del Mérito Civil. Una cita en la que se ha distinguido a un un conjunto de ciudadanos anónimos por su compromiso personal y contribución social.

Una jornada especial

Hacía varios meses que no veíamos a la Familia Real al completo, concretamente desde la pasada Misa de Pascua en Palma de Mallorca. Más aún, la última vez que estuvieron juntos en el mismo lugar fue hace más de un año, coincidiendo con la entrega del Collar del Toisón de Oro a la princesa de Asturias por parte de don Felipe.

El día de hoy es especial no solo porque se cumplen cinco años de la proclamación de Felipe VI como Jefe del Estado, sino porque además, es el primer acto de las infantas desde el anuncio de la retirada de don Juan Carlos de la vida institucional. Un acto en el que ha habido cinco claves muy diferenciadas y que vamos a analizar.

La nueva Familia Real

Si bien la proclamación de don Felipe marcó un antes y un después para la Institución, los últimos meses también han abierto una nueva etapa. En la imposición del Toisón a Leonor estuvieron presentes don Juan Carlos y doña Sofía, pero ya no lo hicieron en su primer acto oficial, como tampoco han estado hoy en la celebración de estos primeros cinco años de reinado, lo que viene a confirmar la idea de esta nueva monarquía. Toda una declaración de intenciones Hay que tener en cuenta, no obstante, que no se trata de una conmemoración sino de un acto de agenda que ha coincidido con una fecha señalada pero pese a todo es reseñable.

El gesto de doña Letizia

Casualida o no, doña Letizia ha elegido para este día tan especial un diseño en color azul, tono asociado al Principado de Asturias -aunque no se trate del azul propio de la comunidad- y además ha llevado los pendientes que Bulgari le regaló con motivo del nacimiento de Leonor. ¿Un guiño al futuro de la Corona?

La atención de Leonor y Sofía

Tras el ‘rifirrafe’ de Mallorca, se criticó mucho tanto a doña Letizia como a la propia Leonor por su actitud con su abuela. Hoy, tanto la princesa de Asturias como la infanta Sofía se han mostrado muy atentas por indicación de la Reina con doña Clotilde, la más veterana de las condecoradas hoy. ¿Un cambio de actitud?

Toisón de Oro

Desde que recibiera el Toisón de Oro en enero de 2018 por parte de su padre, es rara la ocasión en la que la princesa de Asturias no luzca la insignia en actos oficiales. Ocurrió el 12 de octubre y ha vuelto a pasar hoy. Padre e hija han llevado el Toisón en la solapa izquierda.

La misteriosa pulsera de la Reina

Además de los pendientes de Bulgari y su inseparable anillo de Karen Hallam, doña Letizia ha lucido una nueva pulsera de brillantes y zafiros. Una pieza sublime cuyo origen se desconoce pero que bien podría pertenecer a la reina Sofía.