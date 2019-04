La importante cita familiar a la que ha faltado la reina Sofía

View this post on Instagram

EN. Members of Greek Royal Family attended the annual mass in memory of King Pavlos and Queen Frederica at Tatoi cemetery (16th April 2019) 👑. GR. Η Ελληνική Βασιλική οικογένεια παρακολούθησε την ετήσια επιμνημόσυνη δέηση για τον Βασιλιά Παύλο και την Βασίλισαα Φρειδερίκη στο νεκροταφείο του Τατοΐου 👑. ES. Miembros de la familia real griega asistieron a la misa anual en recuerdo del rey Pablo y de la reina Federica en el cementerio de Tatoi (16 abril 2019) 👑