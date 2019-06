El ‘castigo’ a Dimitri Rassam en su boda con Carlota Casiraghi

La boda real del Principado de Mónaco entre Carlota Casiraghi y el productor de cine Dimitri Rassam nos ha dejado un peculiar 'castigo' al novio

La boda de las bodas en la realeza europea del año 2019 se está celebrando ahora mismo en el Principado de Mónaco. Si en un punto del viejo continente se celebra ahora el lujo es en la boda de Carlota Casiraghi y Dimitri Rassam, donde la hija de Carolina de Mónaco y el productor de cine internacional ya se han prometido amor eterno con el ‘sí, quiero’. Una celebración envuelta en polémica, puesto que incluso se especuló con el fin de su compromiso que llevó al ya matrimonio a realezar un duro comunicado negando dicha posibilidad. El hermetismo de la boda solo ha encontrado agujeros en las redes sociales, donde se ha podido ver el ‘castigo’ de Dimitri Rassam por parte de sus amigos.

Dimitri Rassam ha sufrido como sus mejores amigos lo tiraban, con su traje de gala como novio incluido, a la piscina. Entre risas y complicidades, el productor de cine no ha dejado de sonreír en el día más importante de su vida. Mónaco se ha vestido de gala para una fiesta que durará hasta altas horas de la madrugada pero cuyo hermetismo no permitirá conseguir ver todos los entresijos de la boda de Carlota Casiraghi.