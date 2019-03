El hijo de la Reina y su esposa están haciendo historia con la primera visita de un miembro de la Familia Real a Cuba en seis décadas.

El viaje a Cuba del príncipe de Gales y su esposa nos está regalando momentos entrañables, pero sin duda, la jornada de hoy ha sido una de las más especiales debido a que el heredero de la Corona ha podido disfrutar de uno de sus grandes hobbies. No es ningún secreto que el príncipe Carlos es un gran amante de los coches clásicos -algo que confirma su extraordinaria colección- y parece que no ha podido evitar disfrutar de las maravillas que se esconden en La Habana durante la visita que el heredero al Trono Británico ha hecho en compañía de su esposa a la isla de Cuba. El príncipe de Gales y la duquesa de Cornualles acapararon todas las miradas al llegar montados en un clásico MG TD del año 1953 a un rally que se ha celebrado en el Parque John Lennon de la capital cubana.

“Este coche es precioso. Tiene un increíble poder de aceleración, aunque el acelerador está muy cerca del freno, así que hay que tener cuidado de no confundirlos”, ha dicho el hijo de la Reina. Su esposa no parecía tan convencida con el vehículo: “intenta salir de él de manera elegante”, ha bromeado. “Recuerdo la mayoría de esos coches, lo que me hace pensar en lo vieja que soy”, ha afirmado Camilla entre risas, al tiempo que ha dicho que el príncipe Carlos adora los vehículos clásicos, porque “se siente en su elemento”.

Carlos y su esposa han aprovechado la jornada para hacerse una fotografía junto a la estatua del ‘Beatle’, John Lennon, ubicada en el parque cubano y han saludado a todos los curiosos que se han acercado al lugar para verles.

Una visita histórica

Ningún miembro de la Familia Real Británica había visitado de manera oficial la isla desde que estallara la Revolución en 1953 que supondría el ascenso de Fidel Castro al poder. Aunque resulte paradójico, los últimos Windsor en pisar territorio cubano fueron el propio duque de Windsor y su esposa Wallis Simpson en 1955, pero se trataba de un viaje no oficial. Ahora, Carlos de Inglaterra y su esposa han puesto punto y final a más de sesenta años de 'guerra fría' entre la monarquía británica y el país caribeño.