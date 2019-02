El Jefe del Estado tiene pendiente uno de sus encuentros más inconvenientes acompañado de doña Letizia y el presidente peruano Martín Vizcarra.

Hoy en ARCO podrían saltar chispas, en el sentido más literal del término. Don Felipe y doña Letizia, acompañados por el presidente peruano, Martín Vizcarra y su esposa, inaugurarán la popular feria de arte contemporáneo en una jornada que podría tornarse un tanto polémica para el Jefe del Estado. Y es que en IFEMA, don Felipe se va a encontrar con una escultura de sí mismo, aunque esta vez no se trata de una obra que le rinda homenaje, sino más bien todo lo contrario.

Han sido Santiago Sierra y Eugenio Merino los responsables de elaborar una pieza que podría generar un mal trago al monarca en caso de que se encontrase con ella. Se trata de un ‘ninot’ que reproduce la figura de Felipe VI y que está a la venta en la feria por la nada desdeñable cantidad de 200.000 euros. Hasta aquí, nada extraño. Sin embargo, una de las condiciones fundamentales del contrato de compraventa del afortunado que se haga con la pieza es que debe quemarlo, como corresponde a este tipo de figuras tan típicas de las Fallas de Valencia.

El ‘ninot’ del Rey, en el que los artistas han invertido aproximadamente un año de trabajo, lleva un traje en color oscuro y una corbata verde, tono que se asocia al acrónimo V.E.R.D.E, ‘Viva el Rey de España’, lo cual resulta cuanto menos paradójico en una figura que va a ser quemada. Como detalle, hay que destacar, que cada media hora, la responsable del estado de la figura, perfuma la pieza con ‘Dark blue’ de Hugo Boss, que se supone que es la fragancia habitual de don Felipe y que además pertenece a una de las firmas de cabecera de doña Letizia.

Aunque la escultura es hiperrealista, ha sido elaborada con cera y materiales fungibles, ya que su objetivo primordial no es estar expuesta, sino ser quemada en un plazo no superior a un año y en un lugar en el que pueda ser grabado en vídeo para su posterior difusión. Un ataque frontal no hacia el Rey sino contra la institución que representa y el deseo de muchos de que desaparezca.

Ya el año pasado, uno de los autores de esta obra, Francisco Sierra, se vio envuelto en la polémica por otra de sus piezas, ‘Presos políticos en la España Contemporánea’, que fue censurada en esta importante cita con el Arte Contemporáneo. Por ahora, parece que el ‘Ninot’ -título original de la obra- va a aguantar en la feria a pesar de la provocación que supone.

Al margen de la polémica y las implicaciones que de por sí entraña la escultura, lo que hay que tener presente es que la pieza podría poner en una situación complicada a don Felipe en el día de la inauguración oficial de la feria. Por un lado, si no incluye la obra en su recorrido, se podría pensar que la está evitando, y si pasa por su ubicación cualquier reacción que tenga generará titulares. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que es el presidente peruano, cuyo país es anfitrión de la popular feria este año, quien tiene preferencia a la hora de ,arcar el itinerario, lo que podría escudar a don Felipe de una más que polémica situación. ● | [LEER MÁS: Miguel Bosé falla a su madre en su momento más complicado]