La que fuera 'amiga entrañable' de don Juan Carlos pierde definitivamente el apellido Sayn Wittgenstein.

Ya no hay vuelta atrás para Corinna. Apenas un día antes de la despedida oficial del rey Juan Carlos, la que fuera su ‘amiga entrañable’ ha dicho adiós definitivo a sus posibilidades de conservar el apellido Sayn Wittgenstein y el título de princesa que ella se atribuía pero que nunca tuvo. Y es que su exmarido, el príncipe Casimir, se ha casado con su novia desde hace cuatro años, la modelo norteamericana Alana Bunte.

Ha sido en Bendorf, en el castillo familiar de Saynn. Para Alana esta es su primera boda, pero no para Casimir, tercer hijo del príncipe Alexander. Casimir contrajo matrimonio civil con Corinna Larsen (once años mayor que él) en el año 2000 contraveniendo los deseos de su familia. Por eso, no hubo comunicado oficial, ni boda religiosa, ni celebración por todo lo alto. La ‘amiga entrañable’ de don Juan Carlos utilizó desde entonces el apellido de su marido, pero al no tener el beneplácito del Jefe de la Casa, no pudo utilizar el título de princesa. Tuvieron un hijo, y se separaron cinco años después.

La boda entre Casimir y Alana sí cuenta con la bendición familiar y se ha celebrado como manda la tradición. El viernes tuvo lugar la ceremonia civil y el sábado la religiosa, en el castillo que pertenece a la dinastía. Para la civil, la novia lució un vaporoso vestido azul del diseñador español Jorge Acuña, mientras que para la religiosa optó por un sencillo modelo de líneas vaporosas que adornó con una tiara de estilo clásico que pertenece a la familia de su marido. |[LEER MÁS: Begoña Gómez va un paso más allá en sus retoques estéticos]