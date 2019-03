El Principado acoge hoy la celebración de uno de los eventos más importantes de la temporada, a la que asistirán los miembros del clan Grimaldi.

Hoy Mónaco está de fiesta, pero la sombra de la melancolía se cierne sobre el pequeño país. El Principado acoge el tradicional Baile de la Rosa, uno de los acontecimientos más importantes del año al que nunca faltan representantes de la familia Grimaldi. Una cita imprescindible para la sociedad monegasca desde su creación en los años sesenta y que su objetivo principal es recaudar fondos para la Fundación Princesa Grace , cuyo espíritu sigue vivo gracias a la labor de sus hijos.

Una velada diferente

En la Sala de las Estrellas del Sporting Club ya está todo listo para que comience la celebración. Una fiesta que este año será diferente y que está generando más expectación que nunca. Por un lado, es la primera vez que la velada no contará con la presencia de uno de sus invitados más ilustres y encargado de la decoración, Karl Lagerfeld. El modisto, gran amigo de la familia Grimaldi, especialmente de Carolina de Mónaco, a quien consideraba su musa, falleció hace poco más de un mes. Es más que probable que tanto la hija de Grace Kelly como Carlota Casiraghi le rindan un especial tributo en una noche en la que su ausencia y su recuerdo se sentirán más que nunca.

Por si esto no fuera suficiente, el baile podría suponer la reaparición oficial de Carlota y su prometido Dimitri Rassam tras los constantes rumores de crisis -no estuvieron juntos en él y su comunicado a los medios que desmentía su separación-. Fue el pasado año precisamente en este acto cuando la sobrina de Alberto de Mónaco presentó a los medios de manera oficial al hijo de Carole Bouquet y lució su anillo de compromiso, aunque doce meses después, la boda aún no se ha producido -al menos que haya trascendido a los medios-. A esto se une que la pareja dio la bienvenida a su primer hijo en común el pasado mes de octubre. Tendremos que seguir esperando.

También será una noche especial para otros miembros de la familia como Beatrice Borromeo y Pierre Casiraghi, que el pasado año estaban esperando su segundo hijo en común, Francesco, o Alexandra de Hannover, que apareció por primera vez con su novio Ben Strautmann. Una noche de emociones en la que es más que probable que Carolina de Mónaco vuelva a acaparar todo el protagonismo.