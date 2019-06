Los apoyos del rey Juan Carlos en su gran despedida

El rey Juan Carlos dice adiós a la vida pública hoy, con una corrida de toros en Aranjuez, donde cierra una etapa tras haber abdicado hace cinco años

El rey Juan Carlos se despide hoy de una etapa de su vida con su mayor afición: los toros. Cinco años después de abdicar, con la consecuente llegada al trono de su hijo, el rey Felipe VI, don Juan Carlos ha tomado la decisión de acabar desde hoy su presencia en actos públicos como representante oficial de la Corona Real. “Con una firme y meditada convicción, hoy te expreso mi voluntad y deseo de dar este paso y dejar de desarrollar actividades institucionales a partir del próximo 2 de junio. Tomo esta decisión desde el gran cariño y orgullo de padre que por ti siento, con mi lealtad siempre”, rezaba la carta con la que el rey Juan Carlos anunciaba a su hijo su decisión hace seis días.

La reinauguración de la plaza de toros de Aranjuez tiene una carga sentimental muy importante, puesto que se homenajea la figura de María de las Mercedes de Borbón, condesa de Barcelona, la madre de don Juan Carlos. De ella heredó el rey emérito su pasión por la fiesta nacional, que hoy le despide con un cartel de renombre con Morante de la Puebla, ‘El Juli’ y José María Manzanares. Don Juan Carlos ha llegado entre vítores, calor del público asistente y gritos de ‘Viva España’.

Al último acto de carácter público del rey Juan Carlos no han acudido ni su mujer, la reina Sofía, ni los reyes, Felipe y Letizia. A su lado ha estado, como no, su apoyo inquebrantable: la infanta Elena. Además, su nieto Froilán de Marichalar y Borbón también ha querido estar a su lado. A su llegada, don Juan Carlos se ha mostrado cariñoso y sonriente con los medios y público. Su hermana, la infanta Pilar, y su sobrina, María Zurita, también han acompañado al emérito en el almuerzo privado antes de la corrida de toros.