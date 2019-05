Rey, emérito o ‘jubilado’: el apoyo inquebrantable de don Juan Carlos

Cinco años después de su abdicación, don Juan Carlos ha anunciado su retirada de la vida pública.

El rey Juan Carlos se marcha. El padre de Felipe VI abandona la vida institucional tras más de cuarenta años al servicio de España. El monarca quiere iniciar una nueva etapa en su vida, pero no ha especificado los motivos de su meditada decisión. A sus 81 años, ante el exmonarca se abre un nuevo camino alejado del peso de la Corona en el que podrá disfrutar de una jubilación dorada. Sin responsabilidades oficiales y sin actos a los que asistir, ahora don Juan Carlos podrá dedicarse de pleno a sus grandes pasiones, el mar, la gastronomía y la tauromaquia. Pero, ¿quién estará a su lado en este nuevo período?

A nadie se le escapa que en los últimos tiempos el acercamiento entre los padres de Felipe VI ha sido una realidad. Miradas cómplices, gestos de cariño y apariciones públicas antes impensables han marcado la hoja de ruta de don Juan Carlos y doña Sofía en los meses previos a este repentino anuncio. Sin embargo, a pesar de este acercamiento, la fiel ‘escudera’ del monarca siempre ha sido la misma: la infanta doña Elena.

La Infanta ha sido el gran apoyo de don Juan Carlos en muchos aspectos. Elena es la que más se parece al Rey y comparte con él su gusto por la vela, la gastronomía y la tauromaquia. De hecho, es rara la ocasión en la que el Rey asiste a una competición náutica o a una corrida de toros en la que doña Elena no le acompañe. Una situación en la que no suele verse a don Juan Carlos con su hijo Felipe. La Infanta además ha sabido transmitir estas aficiones a sus hijos, que no dudan en acompañar a su abuelo siempre que pueden.

En esta nueva etapa, no cabe duda que tanto doña Elena como sus hijos cerrarán filas en torno a don Juan Carlos. Más padre y abuelo que rey, ahora el monarca tiene ante sí la posibilidad de disfrutar de un período feliz y alejado de las obligaciones que han marcado su vida desde la cuna. | [LEER MÁS: El llamativo cambio radical en la agenda de la reina Letizia]