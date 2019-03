No estaba prevista su presencia, pero no ha querido dejar ‘solo’ a su marido en un día tan especial. Al igual que ocurrió en la pasada edición de los Premios de la Moda Británica, Meghan Markle ha hecho una aparición sorpresa en la celebración del ‘We Day’, una iniciativa global que busca animar a los jóvenes de todo el mundo a impulsar un cambio social y colaborar en proyectos solidarios.

Después de su emotivo discurso, el príncipe Harry, ha dicho literalmente que iba a intentar “arrastrar a su esposa al escenario”. Y así lo ha hecho. Vestida de manera casual, con un pantalón pitillo negro y una blazer azul marino y sin dejar de acariciar su barriguita, la Duquesa ha subido al escenario y ha abrazado al Príncipe, con quien las muestras de cariño son una constante. En ese momento, Harry ha recordado una de las frases de su discurso: estoy con vosotros, estamos con vosotros.

