Doña Letizia se enfrenta a su aniversario más fatídico

Se cumple un año de una de las últimas crisis a las que se ha enfrentado la Monarquía Española, el 'rifirrafe' entre la madre y la esposa de Felipe VI.

El 1 de abril de 2018 es una fecha que ha quedado grabada a fuego en la memoria de la Familia Real, y en la del conjunto de los españoles probablemente también. Las imágenes del ‘rifirrafe’ entre doña Sofía y doña Letizia a las puertas de la Catedral de Palma dejaron en evidencia no la presuntas tensiones entre la esposa y la madre de Felipe VI, sino también el feo de la princesa Leonor hacia su abuela, a quien apartó el brazo en reiteradas ocasiones para evitar hacerse una fotografía con ella.

Una situación que hizo correr ríos de tinta en todo el mundo y que, días después del desafortunado acontecimiento provocó que la propia doña Letizia se enfrentara a los abucheos de varias personas a las puertas de un acto oficial. En aquel momento, Zarzuela tuvo que tomar cartas en el asunto y aprovechó una operación de rodilla de don Juan Carlos para que los Reyes y sus hijas reaparecieran junto a doña Sofía a las puertas del hospital.

La madre de Felipe VI tuvo que renunciar por deber a pasar la Pascua Ortodoxa en compañía de su familia griega y doña Letizia, aunque no pidió perdón públicamente, abrió la puerta del coche a su suegra a su llegada a las a la clínica. Una imagen inédita que daba, en teoría, por zanjada la polémica sobre su mala relación. Un día después, el núcleo central de los Borbones volvía al centro hospitalario a visitar al Emérito y sus rostros reflejaban tranquilidad y sonrisas, como si nada hubiera ocurrido en Mallorca.

Un año después

Doce meses después del ‘enfrentamiento’ en Mallorca no han sido muchas las ocasiones en las que doña Letizia y doña Sofía han vuelto a compartir protagonismo. Pese a que los primeros meses después de la crisis se intentó fomentar que desde fuera se percibiera que no había ningún tipo de conflicto entre ellas, en los últimos tiempos parece que la cuestión se ha enfriado. Aunque nadie sabe lo que ocurre de puertas hacia adentro.

Tras el ‘rifirrafe’ y la aparición en el hospital, la madre y esposa de Felipe VI volvieron a coincidir en una salida privada al teatro en mayo para ver el musical Billy Eliott a la que también acudieron Paloma Rocasolano, Victoria de Marichalar e Irene Urdangarin.

El verano fue un buen momento para fomentar la relación entre ambas, y especialmente con la princesa de Asturias. Fueron varios los actos de carácter extraoficial, como la salida a un mercado local, a un concierto o la cena de fin de regatas, así como la recepción oficial a las autoridades baleares, donde se vio a doña Letizia y doña Sofía muy cómplices.

No fue hasta la entrega de los Premios Princesa de Asturias cuando volvimos a ver a ambas reinas juntas. Doña Sofía fue la gran ausente en el primer gran acto protagonista de Leonor, la celebración de los Centenarios de Covadonga -donde sí estuvieron de manera privada varios representantes de la familia Ortiz-, como tampoco estuvo en su primera lectura pública, el día de su cumpleaños.

La esperada reaparición de la Familia Real se produjo el 6 de diciembre, coincidiendo con el 40 aniversario de la Carta Magna. Una fecha muy significativa también para don Juan Carlos y doña Sofía por su papel en la Transición. En ese día, doña Letizia estuvo muy atenta con su suegra, y además lució unos pendientes de rubíes y diamantes de la madre de Felipe VI como detalle hacia ella.

Los gestos de la Reina

Aunque sus apariciones conjuntas a lo largo de este año hayan sido más bien escasas, no lo han sido los constantes detalles de la esposa de Felipe VI hacia su suegra en forma de pequeños tributos. Desde que doña Letizia se convirtiera en reina, no ha hecho mucho uso del joyero real, pero estrenó la Tiara Cartier -una de las predilectas de doña Sofía-, apenas dos semanas después del incidente con su suegra, en un claro gesto hacia ella. Por si eso no fuera suficiente, a lo largo de este año, han sido varias las ocasiones en las que ha optado por piezas de joyería que se relacionan de manera especial con la madre de Felipe VI, como son los pendientes de rubíes y diamantes en forma de gaviota, que ha llevado varias veces, las perlas de la Emérita que lució en Buenos Aires y que llevó doña Elena en su boda o el broche de Joyas Criollas que lució en Argentina que, aunque no sea de su suegra supone un claro guiño al tipo de piezas por las que ella suele optar.

Sin embargo, los homenajes más importantes que ha hecho la esposa de Felipe VI a doña Sofía han sido a través de la elección de su vestuario. Hasta en dos ocasiones después del ‘rifirrafe’ doña Letizia ha rescatado looks del armario de su suegra. La última, el pasado mes de diciembre con un vestido rojo de corte lady en la entrega de los Premios Nacionales de la Moda.

Quedan aún varias semanas para que llegue la esperada Misa de Pascua, habrá que esperar a entonces para que ambas reinas se reencuentren en el mismo escenario y en la misma situación. ¿Qué ocurrirá entonces?