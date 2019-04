Los duques, divorciados desde 1996, han estado en Baréin con la princesa Beatriz y su nuevo novio.

Algo está pasando entre el príncipe Andrés y Sarah Ferguson. El duque de York y su ex nunca han roto del todo su relación, pero en los últimos tiempos parecen estar más cerca que nunca, hasta el punto de que hay medios que hasta han hablado de un un posible nuevo enlace de la pareja. Una información que nunca ha sido confirmada por Buckingham y que de ser cierta supondría todo un hito dentro de la Familia Real.

No hay que obviar que el escándalo persiguió a Fergie en los últimos años de su matrimonio y que ni el príncipe Carlos ni el duque de Edimburgo ven con buenos ojos su relación con el príncipe Andrés. Es inevitable que Fergie participe en determinados acontecimientos relacionados con sus hijas pero, mientras que la Reina parece haberle perdonado su desacertado comportamiento del pasado, el duque de Edimburgo no, y se dice que no está dispuesto a siquiera compartir estancia con ella.

En cualquier caso, lo que es innegable es que desde poco antes de la boda de la princesa Eugenia, la relación entre sus padres se ha ido estrechando. La prueba más evidente de esto es que el pasado fin de semana, Sarah y Andrés estuvieron juntos en Baréin, donde disfrutaron del Gran Premio de Fórmula 1 junto a su hija mayor, la princesa Beatriz y su novio, Edoardo Mapelli Mozzi.

Aunque los respectivos jefes de prensa del duque de York y Sarah Ferguson se han limitado a decir que mantienen una excelente relación por el bien de sus hijas, varios medios ya hablan o bien de reconciliación o, lo que es peor, de una ‘amistad con derecho a roce’, como ha declarado el periodista Dan Wootton. Una afirmación que describe un tipo de romance informal pero que en el caso de Andrés y Fergie sí supondría cierto tipo de exclusividad. “No están viendo a nadie más”, ha declarado el reportero.

Por ahora no hay ninguna reacción oficial que confirme un cambio en la relación entre el príncipe Andrés y Sarah, pero no hay que obviar que ni el príncipe Carlos ni al príncipe Felipe ven con buenos ojos la historia. Fergie tomó partido por Diana de Gales en el momento de su separación del príncipe de Gales, lo que provocó que se enemistara con él y en lo que respecta al marido de la Reina, nunca pudo perdonarle sus escándalos.

Un hijo ‘secreto’

Al tema de la posible reconciliación y la peculiar naturaleza de su relación, se suma ahora una información de la que se han hecho eco algunos tabloides. Según se ha publicado, además de las princesas Beatriz y Eugenia, los duques de York consideran a Peter Phillips, el hijo de la princesa Ana, como el hijo que nunca tuvieron. De hecho, Peter ha mantenido una relación muy estrecha con Sarah y Andrés desde siempre, más aún tras la separación de sus padres.

“Fergie y Andrés solían llamar a Peter su ‘pequeño”. Estaban muy unidos y era como un hijo para él. Adoran a sus hijas, pero anhelaban la posibilidad de tener un niño “, ha declarado al Mirror una fuente cercana.

A día de hoy, se dice que la pareja sigue viviendo bajo el mismo techo, el Royal Lodge, y aunque es probable que una nueva boda no fuera del agrado del clan Windsor. Además, Sarah ya ha dicho en varias ocasiones que, aunque Andrés es el hombre de su vida, ella es libre.