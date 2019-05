Tras varios años de litigios, por fin Delphine Boël ha conseguido que el exrey de los belgas se someta a un test que determine si es o no su padre.

La espera ha sido larga pero por fin, Delphine Boël podrá saber quién es en realidad su padre. El rey Alberto de Bélgica ha aceptado someterse a una prueba de ADN después de que el Tribunal de Apelación le amenazase con una multa de 5000 euros diarios. Así lo ha confirmado el abogado del padre de Felipe de los belgas en un comunicado. No obstante, los resultados de la prueba de paternidad no serán publicados hasta que la justicia lo considere oportuno.

El exmonarca tiene tres meses para someterse al test, que confirmará si en realidad es o no el padre de Boël quien ya descartó tener relación alguna con el que hasta ahora consideraba su padre, Jacques Boël. Y es que la madre de Delphine, Sybille Selys Longchamps mantuvo una relación extramatrimonial con el monarca mientras estaba casada.

A pesar de que en un primer momento el rey Alberto decidió no someterse al test y acudió al Tribunal de Casación, parece que ahora su defensa ha cambiado de estrategia. Este tribunal aún no se ha pronunciado al respecto, pero su decisión no afecta a la posible multa del Tribunal de Apelaciones, motivo por el cual parece que el monarca ha decidido donar la muestra genética, consciente de que no se hará público el resultado del test hasta que el tribunal se pronuncie.

Ya hace unos meses, los abogados de Boël aseguraron que no necesitaban conocer los resultados, sino simplemente saber que el padre del rey Felipe accedía a hacerse la prueba. De hecho, si se tiene en cuenta la edad del monarca y la complejidad del proceso no sería extraño que los resultados se hicieran públicos incluso después de la muerte del rey. Pese a los rumores, Delphine quiere dejar claro, que no se trata de una cuestión de dinero y que no busca entrar en el testamento del soberano, sino simplemente conocer la verdad en torno a sus orígenes.