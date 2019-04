Una empresaria norteamericana ha escrito una carta abierta a la Duquesa en la que le expone los motivos por los cuales es mejor que no se exponga a la prensa tras el nacimiento del bebé.

“Estarás radiante, saludarás, sonreirás, pero entre tus piernas será otra historia. Si puedes evitar exponerte ante los medios, evítalo”. Estas han sido algunas de las duras palabras que Chelsea Hirschhorn, CEO de la firma de productos infantiles Fridababy ha dedicado a Meghan Markle en una carta abierta que ha sido publicada en el New York Times. Una misiva en la que la empresaria aconseja a la Duquesa sobre el trance al que deberá enfrentarse de cara a la llegada de su primer hijo, previsto para finales del mes de abril.

En el texto Chelsea advierte a la esposa del príncipe Harry sobre una cuestión que antes ya han vivido otras royals como la propia Kate Middleton. “Pronto darás a luz a uno de los bebés más ansiados de los últimos tiempos y como tus predecesoras, se espera que poses para decesas de fotógrafos para mostrar tu dicha y alegría apenas unas horas después de dar a luz”, afirma la empresaria.

Sin embargo, la norteamericana destaca que no todo es tan bonito como puede parecer en principio. “Si tienes la opción de evitar posar, hazlo, o si no, al menos, muéstranos un poco de realidad”, pide Chelsea. “Tendrás personas que se ocupen de que estés perfecta, pero no te sentirás tan bien. Todo el mundo hablará de lo que llevas puesto y no de cómo te sientes. Pero no te preocupes, nosotras las madres sabemos que no te sentirás tú misma.”, remarca la empresaria.

A apenas un mes para la llegada del bebé, aún quedan pendientes muchos detalles de su nacimiento. Es todavía una incógnita el lugar que los Sussex han elegido para el alumbramiento, pero todo apunta que la Lindo Wing sea el sitio elegido, de manera que se continúe la tradición iniciada por Diana de Gales.