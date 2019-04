Adans Peres explica los motivos de su ruptura con Estefanía de Mónaco

Adans Peres, acróbata de origen español, se hizo famoso por su matrimonio con Estefanía de Mónaco. Ahora acude a 'Viva la Vida', donde relata su ruptura

Estefanía de Mónaco se enamoró perdidamente de un acróbata de circo de origen español llamado Adans Peres. Una relación que acabó en una boda secreta en el 2003 pero con un matrimonio que solo duró un año. Adans Peres, 16 años después, sigue hablando con cariño de su ex mujer, así lo ha hecho en ‘Viva la Vida’. “Fue una relación pasional, joven”, explica Peres, que rehízo su vida y está felizmente casado y con familia. La presión mediática a la que la familia real de Mónaco está sometida fue demasiado para Peres: “no me di cuenta hasta el divorcio de dónde estaba metido”. “no conseguía ver a un fotógrafo y pensar que no estaba así”, ha relatado el acróbata, que entiende que Estafania, como sus hermanos Carolina y Alberto, estuvieron acostumbrados a la lupa mediática desde su nacimiento.

"Siempre intente estar fuera", añade Peres, que tenía claro que se había casado con Estefanía, no con un miembro de la familia real. Para él, la situación no favorecía a su ex mujer: "su marido no tiene que ser un problema a estas cosas". Ni Una sola palabra le ha dedicado a Estefanía, además de asegurar que no sacó "absolutamente nada" de su divorcio. "No está en mi carácter aprovecharme de mi pareja", ha sentenciado.