Las amigas de la duquesa de Sussex salen en su defensa y revelan el contenido de una carta que envió a su padre tras sus continuas apariciones en los medios.

Meghan Markle casi nunca se ha pronunciado en la guerra mediática que su familia ha emprendido en su contra desde que se comprometiera con el príncipe Harry. La actual duquesa de Sussex jamás ha respondido a los constantes ataques de su hermana Samantha o las peticiones de su hermano, ni siquiera a las llamadas de atención de su padre a través de los medios. Solo una vez, y mediante un comunicado oficial, la entonces prometida del príncipe Harry excusó a su progenitor por no asistir a su enlace después de que este sufriera un infarto y aseguró que siempre se había preocupado por él. Una actitud aparentemente discreta que muchos han calificado como fría y que ahora se ha descubierto que no era del todo así.

Han sido cinco amigas de la exactriz los que, tras más de dos años de silencio, han salido en defensa de la esposa de Harry. “Thomas ha mentido descaradamente a los medios, nunca ha intentado ponerse en contacto con Meghan, porque ella no ha cambiado de teléfono y no ha recibido ningún mensaje”, han declarado a la revista People. Las amigas de la Duquesa están muy preocupadas por la situación y por cómo puede afectarle, especialmente ahora que está esperando un bebé. “No es correcto someter a nadie a este nivel de presión, y mucho menos cuando está a punto de dar a luz”·

Aunque declaran que Thomas ha mentido a la prensa, Meghan sí que contactó con su padre, pese a que este dato no ha trascendido hasta ahora. La exactriz le estuvo enviando mensajes de texto hasta el día antes de la boda y después de su entrevistas en varios medios le mandó una carta en la que le expresaba su dolor: “Papá, estoy destrozada. Te quiero. Solo tengo un padre. Por favor, deja de convertirme en una víctima en los medios a ver siu podemos arreglar nuestra relación”. Una mensaje claro y sincero del que no hemos podido ser conscientes hasta ahora y que muestra una Meghan sensible que solo busca arreglar la situación y que aún sigue sin respuesta.

Las amigas de la Duquesa -quienes prefieren mantenerse en el anonimato- han declarado también que la mayor parte de las cosas que se escriben sobre ella carecen de fundamento. No es cierto que haya tensión con el personal que está a su servicio ni tampoco tienen ningún tipo de roce con Kate Middleton, sino todo lo contrario.