El padre del soberano de los belgas está entre la espada y la pared por el caso de paternidad de Delphine Böel.

Continúa la pesadilla para Alberto II. El que fuera rey de los belgas acaba de negarse a los requerimientos de un tribunal de Bruselas que le ha solicitado una muestra de saliva para cotejarla con el ADN de Delphine Böel. El padre de Felipe tiene tres meses para entregar la muestra o se arriesga a ser considerado directamente el padre de Böel.

A pesar de esta circunstancia, el exmonarca se mantiene firme en sus convicciones y está buscando consejo legal ante una posible apelación. Han sido los abogados de Delphine quienes han insistido en solicitar la prueba de ADN, algo a lo que el tribunal no ha puesto objeciones, ya que, desde que Alberto abdicara la Corona en 2013 ya no goza del privilegio de la inviolabilidad.

Tras consultarlo con sus abogados, el exsoberano ha decidido recurrir al Tribunal de Casación, la última instancia que le queda antes de tener que someterse a las pruebas. Su abogado, Alain Berenboom, aseguraba que el Rey no se haría ninguna prueba hasta que este Tribunal lo determinase. “En la lógica de esta apelación, el Rey no se someterá a un análisis de ADN hasta que el Tribunal de Casación haya emitido su sentencia. De hecho, la apelación tiene un efecto suspensivo que se extiende a esta medida genética”. Aunque parece que el padre del actual rey está ganando tiempo a lo que muchos consideran algo inevitable, la opinión pública ya comienza a ponerse en su contra ante lo que consideran una actitud inaceptable por su parte. Y es que no comprenden por qué si el Rey formó parte de la infancia de Delphine, luego cortó relaciones de manera radical y cómo es posible que si está tan seguro de no ser su padre se niega a someterse a unas pruebas cuando lo único que garantizarían en caso de que fuera su hija es el acceso a parte de su herencia, pero no ningún tipo de derechos dinásticos. Quizás algún día sabremos la verdad.