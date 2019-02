El hijo de la reina Isabel vivió momentos de gran tensión y frustración justo antes de comprometerse con Diana de Gales.

La búsqueda de esposa puede ser una ardua tarea, sobre todo cuando el deber tiene que estar por encima del amor. Y si no que se lo digan a Carlos de Inglaterra. El hijo de la reina Isabel vivió momentos de auténtica frustración en su vida personal poco antes de casarse con Diana de Gales, ya que se vio obligado a renunciar al amor de Camilla Parker por contraer matrimonio con quien su familia consideraba una mujer adecuada.

Ahora, más de treinta años después de la que fue una de las bodas más importantes de las últimas décadas, un documental revela algunos de los aspectos más desconocidos de la vida privada de los hijos de la reina Isabel, en especial el príncipe Carlos. ‘Paxman on the Queen’s Children’ exhibirá por primera vez testimonios directos de quienes mejor conocen al heredero de la Corona y descubrirán detalles de los que hasta ahora no se tenía constancia.

Un príncipe frustrado

Aunque Carlos finalmente contrajo matrimonio con Lady Diana Spencer, en su momento, era uno de los solteros de oro del Gotha. De hecho, fueron varios los nombres que se barajaron como posibles esposas para el Príncipe, entre ellos, la hija de Rainiero y Grace Kelly, la princesa Carolina de Mónaco.

Sin embargo, Carlos ya había puesto sus ojos en Camilla Parker -con quien se casó en segundas nupcias- y ninguna de las candidatas le parecía adecuada. No podía perder de vista que quien eligiese se convertiría algún día en reina de Inglaterra -curiosamente él todavía no lo es- y eso también le agobiaba bastante porque no quería decepcionar. Tal era su frustración que, haciendo honor a la ironía y al típico humor británico llegó a insinuar si debería plantearse ‘volverse gay’.

Ha sido un amigo del Príncipe, Broderick Munro-Wilson, quien ha relatado cómo un día bromeó con la cuestión: “Estaba muy agobiado con el tema de casarse, porque había salido con más de veinte mujeres en los últimos años, así que un día dijo: “¿Me cambio de acera?”, pero todos empezamos a reír sin parar, fue muy divertido”, ha dicho Munro-Wilson.

Finalmente, el hijo de la Reina se comprometió con Diana Spencer siguiendo las instrucciones de su madre, pero en el fondo nunca pudo sacarse de la cabeza -y del corazón- a Camilla , que se había casado sin avisar con Andrew Parker Bowles.