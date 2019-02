Simon Durante-Day reclama una prueba de ADN que demuestre que es el hijo perdido del príncipe Carlos y su actual esposa y asegura que Diana de Gales era consciente de su existencia.

Un nuevo escándalo amenaza a los Windsor. Un australiano de 52 años asegura ser el hijo secreto del príncipe Carlos y su segunda esposa, Camilla Parker. Según Simon Dorante-Day, la ahora duquesa de Cornualles se quedó embarazada de él a los 18 años, cuando el hijo de la Reina aún tenía 17. Un dato que choca con la versión oficial sobre cómo se conocieron Carlos y Camilla y que fecha el primer encuentro en 1970 y no en 1965.

Simon nació el 5 de abril de 1966 en Gosport, Hampshire y fue acogido en un principio por su abuela Winifred, quien curiosamente, era una empleada de la Reina y el duque de Edimburgo. Fue ella quien le dijo que era hijo del príncipe Carlos y Camilla Parker. “Nunca me lo insinuó, me lo dijo directamente”, asegura Durante-Day. A los dieciocho meses, fue adoptado por Karen y David Day.

A pesar de que Simon tuvo casi desde el principio constancia de su presunta relación con los Windsor, no ha sido hasta muchos años más tarde cuando se ha atrevido a revelar la verdad. Hubo un momento en que estuvo a punto de decirlo, porque cree que Diana de Gales era consciente de todo, pero su muerte hizo que su historia se silenciara. “Creo que Diana estuvo buscando respuestas y mi existencia era una de las cuestiones que le inquietaban”.

Pese a que Simon no tiene pruebas fehacientes que confirmen su historia, sí que cuenta con fotografías de su infancia y juventud en las que se aprecia su parecido físico con varios miembros no solo del clan Windsor, sino con los propios hijos de Camilla Parker. Por ahora, el australiano lo único que pide es una prueba de ADN, pero no ha tenido ningún éxito con su petición. Habrá que esperar a ver si Buckingham o Clarence House se pronuncian al respecto.