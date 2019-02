Las tensiones obligan a rescatar las estrategias de la Guerra Fría por si hubiera necesidad de que la monarca abandonase el país.

El lema ‘God Save The Queen’ podría tener los días contados. En poco más de cincuenta días los británicos estarán abocados al temible precipicio de un Brexit duro, sin acuerdo que podría traer consigo graves revueltas en las calles. Una situación que pone en riesgo a una de las instituciones más arraigadas en el Reino Unido, la Monarquía y a la reina Isabel.

Ante esta circunstancia, los planes de evacuación de emergencia de la Familia Real que existen desde la Guerra Fría ya han sido reelaborados para evitar cualquier tipo de riesgo, aseguran fuentes cercanas al Gobierno de Theresa May a varios medios británicos. Una información que no ha querido ser confirmada aún por el Gabinete de Presa del Palacio de Buckingham.

Estos planes se basan en la Operation Candid, una estrategia de evacuación que se estableció tras la Crisis de los Misiles de Cuba y ante un posible ataque nuclear por parte de la Unión Soviética. Según este plan, la Reina, el Duque de Edimburgo y el ministro del Interior serían evacuados a bordo del yate Britannia (ahora el Hebridean Princess), que se desplazaría hasta los lagos de Escocia y actuaría como búnker y refugio.

Pese a que por ahora todo son especulaciones, lo cierto es que el temor a un Brexit duro es real no solo en todo el ámbito político europeo, sino también a nivel interno en varios sectores de la sociedad británica . Numerosos grupos de empresarios han avisado de que una ruptura sin acuerdo generaría un caos inmediato y considerable a nivel comercial, especialmente en lo que respecta a la entrada y salida de alimentos y medicinas. Por ahora no hay nada decidido pero toda precaución es poca, y mucho más en lo que se refiere a la Familia Real. Habrá que esperar a ver si la Reina se ve forzada o no a abandonar sus dominios.