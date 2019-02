La hija de los príncipes Michael de Kent contraerá matrimonio en el mismo lugar que Harry y Eugenia la próxima primavera en una boda real de perfil bajo.

2018 fue el año de las grandes bodas para la Familia Real Británica. El soltero de oro del clan Windsor, el príncipe Harry, por fin contrajo matrimonio y lo hizo con la norteamericana Meghan Markle, con quien está a punto de convertirse en padre. También la princesa Eugenia, hija menor del duque de York abandonó la soltería el pasado mes de octubre al casarse con Jack Brooksbank. Dos bodas que tuvieron como escenario el Castillo de Windsor, cuya Capilla de San Jorge va a acoger un nuevo enlace la próxima primavera, el de Lady Gabriella.

Una boda no tal ‘real’

Lady Gabriella Windsor, la hija de uno de los primos de la Reina, el príncipe Michael de Kent, le dará el ‘sí, quiero’ a su novio, Thomas Kingston, en el mismo lugar que las dos últimas bodas reales. Sin embargo, la suya no será una boda tan ‘royal’, y no solo porque Ella, como se conoce a la joven en su círculo más íntimo, no es en realidad una princesa.

Lo cierto es que a pesar de que el escenario va a ser idéntico que el de los enlaces de Harry y Eugenia, la celebración de la hija del príncipe de Kent va a tener poco que ver con la de sus primos. Por un lado, será una boda de carácter privado, en la que no se espera la misma pompa que en los otros enlaces.

No habrá procesión tras la ceremonia, ni invitados del pueblo, y mucho menos presencia de algún canal televisivo que retransmita la celebración en directo. Aunque es cierto que habrá presencia de periodistas y curiosos y que la recepción posterior tendrá lugar en Frogmore House, el mismo lugar en el que Harry y Meghan celebraron la última fiesta de su boda.

Se desconoce aún la lista de invitados, pero es poco probable que los miembros más importantes de la Familia Real asistan. De hecho, la Reina no estuvo en el enlace del hermano mayor de Lady Gabriella, que se celebró en Hampton Court.