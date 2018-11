Los reyes Felipe y Letizia no pudieron acudir por estar de viaje oficial en Perú

La monarquía europea vuelve a estar de fiesta. Tras el cumpleaños de Federico de Dinamarca; el de los reyes de Noruega, Harald y Sonia, que celebraban sus 80 años el pasado junio; y el de la reina Sofía, que sopló 80 velas el 2 de noviembre, ahora le ha llegado el turno al príncipe Carlos de Inglaterra. El eterno heredero al trono británico celebró la pasada noche el 70 aniversario su nacimiento rodeado de miembros de todas las casas reales europeas. En el caso de España el papel de representar a España recayó en los Eméritos, el rey Juan Carlos y la reina Sofía ya que don Felipe y doña Letizia se encuentran de viaje oficial en Perú.

A pesar de que todo el mundo tenía muchas ganas de ver al cumpleañero y sus invitados, se trataba de un evento de carácter privado, por lo que hay pocas imágenes de la cita y es que ninguno de ellos posó ante los fotógrafos, que se tuvieron que conformar con fotografiarles a través de los coches que les llevaban al palacio de Buckingham, donde tuvo lugar la cena y posterior fiesta.

Mientras sí que hay fotografías del príncipe Carlos y Camilla, los duques de Sussex y de Cambridge y otros miembros de la realeza británica, no se han compartido instantáneas de los reyes Juan Carlos y Sofía, que mantienen una buenísima relación con la reina Isabel y sus hijos. Precisamente, Isabel II quiso rendirle un bonito homenaje a su hijo, dedicándole unas bonitas palabras que, sin duda alguna, quedarán para el recuerdo. “Un heredero al trono dedicado y respetado y un padre maravilloso”. “Mi madre también me vio cumplir 70 años e hizo una grandísima observación. Me dijo que 70 es justo la edad en la que dejas de tener la suficiente respiración para soplar todas las velas que hay en la tarta“, añadió.