Carlos de Inglaterra estrena década: ¿Qué podemos esperar de su 70 cumpleaños?

Descubrimos los planes para uno de los días más especiales del hijo de la reina Isabel

El gran día ha llegado. El ‘eterno heredero’ al trono británico cumple 70 años sin visos en el horizonte de ceñirse la Corona en un futuro próximo. Sin embargo, desde hace algún tiempo, Carlos de Inglaterra duerme mucho más tranquilo y vive aparentemente feliz. Después de unos años de constante angustia, el primogénito de Isabel II ha conseguido lo que para muchos era impensable. Él ha sido un auténtico pionero -con permiso del duque de Windsor- en lograr casarse con el amor de su vida sin tener que renunciar a su lugar en la línea dinástica. Toda una proeza en la estricta corte británica que desde hace más de sesenta años rige con mano de hierro la infatigable Lilibeth.

Unas imágenes inéditas

Aunque es más que probable que a estas alturas de la película Carlos ya esperaba ser el monarca, el Príncipe no desespera y se encuentra viviendo uno de sus momentos más dulces. Prueba de ellos son las imágenes que Clarence House ha distribuido con motivo de su cumpleaños. Unas tiernas instantáneas que fueron tomadas en los jardines de la residencia oficial de los duques de Cornualles en pasado mes de septiembre y que reflejan la buena sintonía familiar que existe entre la rama principal de los Windsor. En ellas, Carlos y Camilla ocupan el lugar central acompañados de los príncipes George y Charlotte. Por primera vez se ve al príncipe Carlos en su faceta más familiar y a Camilla ejerciendo de abuela con los hijos de los duques de Cambridge. Unas instantáneas que ponen fin a cualquier rumor de mala relación de los hijos de Diana de Gales con la actual esposa de su padre y que remarcan además cómo Meghan Markle se encuentra perfectamente integrada en su nueva familia.

Cena de gala en Buckingham

Al margen de este significativo gesto por parte del príncipe de Gales, que por primera vez ha dejado a la prensa ser testigo de un documento tan especial, la reina Isabel también ha querido festejar una fecha tan importante para su hijo mayor. A pesar de que no habrá celebraciones de carácter oficial, sí se sabe que la monarca tiene previsto ofrecer una cena de gala en el Palacio de Buckingham a la que van a asistir numerosas figuras de relevancia internacional.

Pese a que no ha trascendido la lista de invitados de manera oficial, sí se sabe que estarán presentes, además de todos los miembros del clan Windsor, representantes de las principales Casas Reales Europeas como los reyes de Noruega y el príncipe heredero y su esposa, la princesa Mette Marit, quien hace apenas unas semanas anunció que padece fibrosis pulmonar. De Suecia no faltarán los príncipes Federico y Mary, de Holanda; la princesa Beatriz y los reyes de los Belgas, Matilde y Felipe. Aunque desde la Casa de S.M el Rey no ha habido confirmación, todo apunta a que don Juan Carlos y doña Sofía también estarán presentes en la velada. Si finalmente asistieran, supondría su reaparición en público tras el cumpleaños de la madre del Rey, momento en que la infanta doña Cristina volvió a posar junto a don Felipe y doña Letizia.

Un día como otro cualquiera

A la espera de confirmar nuevos detalles sobre la esperada fiesta de Carlos, lo que sí se sabe es que el Príncipe y Camilla tienen previsto continuar con su agenda oficial como si de un día cualquiera se tratase. Los duques de Cornualles tienen programado un acto en torno a las 17:00 de la tarde. Una recepción organizada por el periódico The Sun para conmemorar el cumpleaños del heredero tras la cual se trasladarán a Buckingham para la cena de la reina Isabel.