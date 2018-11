La realeza europea ‘se enconde’ en el cumpleaños de Carlos de Inglaterra

Este miércoles ha tenido lugar el 70 cumpleaños del príncipe Carlos de Inglaterra y tenemos todos los detalles de su fiesta.

Nos hemos quedado con las ganas, al menos por el momento. Sabíamos que numerosas Casas Reales estaban invitadas a la gran fiesta de cumpleaños del príncipe Carlos de Inglaterra, pero, por ahora, solo hemos podido ver a los reyes de Noruega y a los príncipes herederos, Haakon y Mette Marit. Ningún otro miembro del Gotha se ha dejado ver antes, durante o después de la fiesta que la reina Isabel ha organizado con motivo de un aniversario tan especial. ¿La razón? Era un evento de carácter privado, por lo que hay muy pocos posados que revelen la existencia de royals.

Muy emocionante

El primero en llegar ha sido el gran protagonista junto a la Duquesa de Cornualles, quien ha lucido un vestido azul con unas impresionantes joyas y tras ellos, han aparecido los duques de Cambridge y los duques de Sussex. Instantes que, aunque han sido muy breves, han mostrado un duelo de estilo entre Meghan Markle y Kate Middleton que Look ha analizado. Además, han acudido la familia Windsor, entre otros asistentes.

La cena ha tenido lugar en el Palacio de Buckingham a las 8 de la tarde (hora local) y estaba organizada por su madre, la reina Isabel II, que ha tratado de reunir a muchos de los miembros de la realeza europea entre los que está previsto que se encuentren don Juan Carlos y doña Sofía. Allí precisamente Isabel II ha querido rendir un bonito homenaje a su hijo, dedicándole unas bonitas palabras que, sin duda alguna, quedarán para el recuerdo. “Un heredero al trono dedicado y respetado y un padre maravilloso”. “Mi madre también me vio cumplir 70 años e hizo una grandísima observación. Me dijo que 70 es justo la edad en la que dejas de tener la suficiente respiración para soplar todas las velas que hay en la tarta“, ha añadido.

Un día normal… pero con sorpresa

A pesar de que el heredero de la Corona ha cumplido este miércoles setenta años, el príncipe Carlos no ha alterado su agenda oficial. A media tarde, el hijo de la Reina, acompañado por su esposa, ha asistido a una tea party organizada en su honor en Spencer House. A su llegada, la prensa le ha felicitado y le ha entregado un globo con el número 70 y un misterioso paquete que ha provocado una carcajada en el Príncipe.

“¿Dónde encontráis estas cosas? , ha dicho Carlos al ver el contenido de la bolsa. “Creíamos que podría divertirle Señor, estábamos preocupados después de leer el último número de la revista Country Life”, ha dicho un reportero. Y es que la prensa ha obsequiado al Príncipe con un repelente de ardillas, ya que en el último número de la citada revista, el heredero ha escrito un editorial preocupado por la vida del campo.

El hijo de Isabel II se ha tomado con muy buen humor el divertido detalle cuando le han preguntado cómo se encontraba en un día tan significado ha dicho: “¿Cómo me encuentro?, Más viejo”. La que no ha querido dar detalles sobre su regalo personal ha sido la duquesa de Cornualles. “Por supuesto que he encontrado un buen regalo, pero no voy a contaros nada”, ha dicho Camilla a la prensa con gesto pícaro.