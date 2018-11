La edad es lo de menos: Naomi Campbell le saca los colores a Carlos de Inglaterra

El hijo de la reina Isabel celebra la próxima semana su 70 cumpleaños

Tiene casi setenta años, pero no le pesan. Carlos de Inglaterra puede presumir de ser uno de los hombres más elegantes del planeta y de levantar pasiones allá donde va. Y si no que se lo digan a Naomi Campbell. El hijo de la reina Isabel ha coincidido con la top en una recepción en Lagos durante el viaje oficial que ha realizado junto a la duquesa de Cornualles por África Occidental. Un encuentro muy especial que la modelo aprovechó para conversar unos minutos con el Príncipe y desearle un feliz cumpleaños por adelantado.

Vestida con un espectacular diseño de la firma Ralph & Russo, Campbell se mostró muy cómplice con el hijo de la Reina. De hecho, ambos estuvieron muy sonrientes durante los escasos minutos que duró su encuentro. Aunque no se pudo escuchar su conversación, la top confesó más tarde que le había dicho a Carlos que lo había encontrado estupendo. “El Príncipe está increíble, no aparenta la edad que tiene y le he dicho que su espíritu es todavía joven“, ha declarado la modelo a la prensa.

Pero esto no es lo único que ha dicho la diosa de ébano. “Para mí, es todo un ejemplo. Su compromiso con la Commonwealth es increíble, le estoy muy agradecida”. Unas palabras que han conseguido ruborizar al que algún día será rey de Inglaterra, sobre todo, viniendo de una modelo de la talla de Campbell. De hecho, hace algunos años, un exempleado del príncipe Guillermo confesó que Carlos había tenido un flechazo con Naomi tras verla en un desfile de Versace. Pero Carlos no es el único Windsor con debilidad por las top. También su hijo mayor, el actual duque de Cambridge ha confesado que cuando era un adolescente tenía su habitación llena de pósters de Naomi, Cindy Crawford y Christy Turlington y que en una ocasión su madre las invitó por sorpresa al Palacio de Kensington.