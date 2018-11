Los duques de Cambridge han presidido la entrega de Premios Tusk

Dos imágenes, seis años de diferencia y tres bebés de por medio. Muchas emociones y un cambio vital importante. Sin embargo, no a todos les afecta por igual. Pensábamos que no se podía jugar con el tiempo a nuestro favor, pero ayer, Kate Middleton nos demostró que cualquier cosa es posible, al menos para ella. Ha sido en Londres, donde los duques de Cambridge han presidido la ceremonia de entrega de los Tusk Awards, una gala en la que se premia a personas que luchan por la conservación de África.

A pesar de que hace apenas siete meses que Kate dio a luz a su tercer hijo, la esposa del príncipe Guillermo no solo ha recuperado completamente la figura, sino que está más delgada que nunca. Tanto es así, que para esta cita ha reciclado un outfit que estrenó en un evento en mayo de 2012 y que pertenecía a la colección nupcial de Jenny Pakcham. Un vestido largo en azul turquesa con la espalda de encaje que ha combinado con accesorios en plateado y que ya entonces recibió halagadoras críticas. Desde aquella ocasión, la madre del príncipe Jorge había guardado el vestido en su armario y no ha sido hasta ahora cuando lo ha vuelto a sacar.

Sin embargo, aunque el paso del tiempo ha sido más que benévolo con la que algún día será princesa de Gales, no lo ha sido tanto con su marido. No hay más que mirar con detenimiento las imágenes de 2012 y las actuales para darse cuenta de que Guillermo no se conserva tan bien como Kate y cada vez está más falto de pelo. Como ya bien dijo en alguna ocasión, los niños no siempre le dejan dormir y los años no pasan en balde, al menos para él, porque está claro que Kate tiene escondido algún que otro secreto. En fin, no se puede tener todo…