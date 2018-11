Ni Meghan, ni Kate, ni siquiera la reina Isabel: La royal predilecta de la prensa es….

Los periodistas que cubren Casa Real descubren quién es su royal preferida

No es Meghan Markle ni Kate Middleton. Si preguntamos a los periodistas que habitualmente cubren la actividad de la Casa Real Británica quién es su royal favorito, la respuesta es bastante unánime: Camilla Parker. Una respuesta que ha sorprendido al público general, ya que la actual esposa del príncipe Carlos no ha tenido un camino especialmente fácil, y han sido más sus detractores que sus admiradores. Sin embargo, parece que la duquesa de Cornualles ha sabido ganarse a lo largo de los años el cariño de los medios y, por qué no decirlo, del pueblo británico.

“Se sabe todos nuestros nombres, mira a la cámara, nos facilita el trabajo”, relata un periodista a la edición británica de la revista Vanity Fair. Una actitud que contrasta con la de otros miembros del clan Windsor como los duques de Cambridge, quienes, a pesar de ser muy atentos con el público, no se preocupan tanto por los fotógrafos.

A pesar de que en un principio los propios medios demonizaron a Camilla, con el tiempo han ayudado a dulcificar su imagen. “Creo que Camilla ha cambiado su imagen pública al aparecer como la persona normal que es, muy centrada, natural, sin delirios de grandeza”, asegura la corresponsal del Sunday times Roya Nikkah.

Unas declaraciones con las que está de acuerdo el fotógrafo Arthur Edwards, del tabloide The Sun. “Después de su boda con el príncipe Carlos, se acercó a nosotros y estuvo hablando un rato, sin formalidades”, asegura.

Han pasado ya más de veinte años de la muerte de Diana de Gales y aunque su sombra es alargada, lo cierto es que Camilla parece haberse librado de la imagen de ‘rompematrimonios’ que la persiguió durante largo tiempo. No cabe duda que forma un tándem perfecto junto al heredero de la Corona y eso es algo que los ingleses han sabido apreciar.