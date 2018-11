Genio y figura hasta la sepultura. Emma Thomson vuelve a la alfombra roja, pero esta vez a la del Palacio de Buckingham donde ha recibido de manos del duque de Cambridge el título que la acredita como ‘Dama del Imperio Británico’. Una condecoración que le otorgó la Reina el pasado mes de junio.

Para esta jornada palaciega -muy diferente de cualquier velada cinematográfica- la inolvidable protagonista de Regreso a Howard’s End ha optado por un look cargado de significado. Un elegante y discreto traje sastre en color azul marino de Stella McCartney que ha combinado con zapatillas de deporte blancas. ¿Quién dijo que a Palacio no se podía ir en playeras? Thompson ha querido hacer un alegato reivindicativo al lucir la insignia de la Fawcett Society, que lucha por la igualdad salarial.

Congratulations to Dame Emma Thompson! Today at Buckingham Palace, the actor received her Damehood from The Duke for services to Drama. pic.twitter.com/1gSfaawBii

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 7 de noviembre de 2018