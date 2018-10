La primogénita de los Reyes dirá sus primeras palabras en público coincidiendo con su cumpleaños

Mañana es un día grande para la princesa de Asturias. Leonor de Borbón no solo cumple 13 años y entra en plena adolescencia, una etapa importante para cualquier jovencita de su edad. Pero más allá de esto, que en su caso resulta anecdótico, la primogénita de los Reyes, dirá sus primeras palabras en público. No será un discurso, como sí lo fue en el caso de su padre y no estará sola, sino que su padre, don Felipe, estará junto a ella en el momento en que se enfrente a la lectura de un párrafo de la Constitución. Al margen del apoyo paterno, al lado de la Princesa estarán su madre, su hermana y muy previsiblemente otros miembros del clan Ortiz-Rocasolano. No está anunciada la presencia de nadie de la familia Borbón, ni siquiera de doña Sofía, que el próximo viernes celebra su ochenta cumpleaños.

Lo que sí se ha podido saber es que en este día tan especial para Leonor, habrá una destacada ausencia, más bien dos. Ni don Juan Carlos ni la infanta doña Elena estarán acompañando a la Princesa en la Sede del Instituto Cervantes. Padre e hija, que siempre han estado muy unidos y se han prestado todo el apoyo del mundo en los momentos más complicados estarán a más de 600 kilómetros del núcleo central de la Familia Real. En Galicia, el lugar que se ha convertido en refugio del Emérito en los últimos tiempos. Está previsto que don Juan Carlos y doña Elena participen en varios eventos náuticos que se celebrarán a partir de las 16:30 en la sala Eisemann en Santiago de Compostela. A los actos asistirán también Alberto Núñez Feijóo y Pedro Campos, íntimo amigo y confidente del padre Felipe VI.

La presencia de don Juan Carlos y la infanta doña Elena en Galicia corresponde a la agenda privada de ambos y no tiene nada que ver con su actividad oficial. De hecho, la hermana del Rey ni siquiera forma parte de la Familia Real y solo participa de la agenda oficial en contadas ocasiones. En lo que respecta al padre de Felipe VI, lleva sin desempeñar actividades al servicio de la Institución desde antes del verano y no está previsto que regrese hasta el próximo viernes, con motivo del cumpleaños de la reina doña Sofía.

Pese a que ninguno de ellos va a participar en el acto oficial organizado por el aniversario de la Princesa, se desconocen los planes privados de la familia en torno al cumpleaños de la niña ya que, a diferencia de lo que ha ocurrido en el caso de doña Sofía, que sí se sabe que habrá una comida familiar para festejar su onomástica, en el caso de la primogénita de los Reyes, el hermetismo es la consigna en torno a los planes privados para un día tan especial. En cualquier caso, 600 km se recorren rápido y al ‘abuelito’ le da tiempo a llegar a Madrid para estar con su nieta en un día tan especial.