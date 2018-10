Doña Sofía cumple 80 años el próximo 2 de noviembre

El próximo 2 de noviembre la reina Sofía celebra una fecha muy especial, su 80 cumpleaños. Un día que seguramente celebra rodeada de toda su familia, la infanta Cristina incluida, y que ha llevado a la periodista Carmen Enríquez ha escrito el libro ‘Sofía, nuestra reina’, en el que cuenta detalles hasta ahora desconocidos.

Pregunta: ¿Por qué el título ‘Sofia: nuestra Reina’?

Respuesta: La reina Sofía cumple 80 años, esa es la percha. Hace diez años la editorial, cuando cumplió 70, hizo un libro con otro compañero sobre la doña Sofía. En esa ocasión, tuvimos oportunidad de hablar con ella. Fue un libro que funcionó muy bien, un bestseller, y en la editorial quisieron hacer algo con motivo de los 80 años. Primero se pensó en actualizarlo, pero desde que se escribió ese libro han pasado muchísimas cosas.

P: Esta última década ha sido de lo más convulsa.

R: Los momentos más complicados, más problemáticos, más intensos y más difíciles de llevar han pasado en estos últimos diez años. Me pareció que merecía la pena escribir un libro nuevo.

Un matrimonio comentado por todos

P: Doña Sofía se casó enamorada de don Juan Carlos, con quien en el último año ha habido es una acercamiento.

R: Yo lo que cuento en el libro es que ha habido una normalización de relaciones, yo no hablo en ningún momento que el matrimonio se haya recompuesto sentimentalmente, pero sí hay una normalización. Hubo unos años en los que no había ningún tipo de contacto. No hablaban, ni cuando coincidían juntos. Se les notaba mucho que él estaba mirando para un lado y ella para otro. Después de escribir este libro y entregar los textos, pasó lo de las grabaciones pensé que podría causar una ruptura, pero no.

P: ¿Entonces hay comunicación entre ellos y no a través de los secretarios?

R: En Zarzuela, por ejemplo, hay cosas que no son iguales que en una pareja normal. Cuando hay cosas que afectan a toda la familia es verdad que el Rey Juan Carlos, que tiene su secretaría, le dice: “que la reina Sofía esté enterada de todo”. Porque no quiere que se quede al margen porque sabe que ella se siente mal si la dejan al margen de las cosas familiares.

P: Pero sí que se ha notado un cambio en su comportamiento.

R: Hemos pasado de verlos… Recuerdo una imagen en Santiago de Compostela subiendo la escalinata de la Catedral en la que él se deshizo de ella con un movimiento poco elegante, eso se notaba mucho. Ahora, cuando fue el cumpleaños de los Reyes de Noruega, él apareció poniéndole el paraguas, cuidando de que no se le mojara el vestido, y en el homenaje en la Academia de Historia que se le hizo al Rey, también se notó. Son gestos que no son forzados porque se notaría. Hay buen `feeling´, camaradería, compañerismo, responsabilidad, va por ese camino.

P: ¿Crees que en algún momento se llegó a plantear el divorcio?

R: Yo lo único que tengo son informaciones de personas que sí saben que el Rey planteó, incluso se lo planteó al presidente del Gobierno anterior, le planteó la posibilidad de divorciarse.

P: Corinna tendría algo que ver.

R: Corinna le apretó mucho las tuercas al Rey. Sabemos cuál era su objetivo en la vida. Los hombres para eso son más facilones, se dejan engañar por ese tipo de mujeres que quieren fundamentalmente sacar algún partido económico, social, político de ellos. Entonces, caen más en la trampa de que allí hay un amor verdadero.

P: ¿Llegó doña Sofía a conocer todo esto?

R: Lo que sí me ha llegado es que a doña Sofía le llegaron los rumores que el Rey quería separarse y ella se preocupó mucho de saber qué estatus iba a tener ella si se producía esa separación y cómo iba a quedar ella, dónde iba a poder vivir, ella dijo que le gustaría vivir en Marivent, que para ella es su paraíso. Ella se lo llegó a plantear: ‘qué va a ser de mí, cómo voy a quedar si dejo de ser la consorte del Rey…’. Afortunadamente, la sangre no llegó al río y no tuvo que plantearse eso.

P: Aún así parece seguir queriendo a su marido.

R: Ella sigue enamorada de su marido, por eso sufre tanto cuando se entera cualquier cosa de las mujeres con las que ha estado relacionado.

Preocupada por el resto de la familia

P: ¿Cómo lleva el tema de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin?

R: En estos momentos su mayor preocupación son sus nietos, especialmente los cuatro nietos de la infanta Cristina, porque han pasado y están pasándolo mal con su padre en la cárcel.

P: Con respecto a doña Letizia, ¿supuso un punto de inflexión el tenso momento que protagonizaron en Palma?

R: Yo creo que sí. Como fue tan impactante… A partir de mayo o junio creo que doña Letizia ha cambiado completamente su actitud. No solo con la Reina Sofía, sino en general, de cara a los medios de comunicación. De alguna manera, ha debido de entender que la actitud de cara larga, de no ser más expresiva, es letal para la Monarquía.