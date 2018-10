Tras conocerse la noticia del embarazo, la complicidad entre los duques de Sussex es máxima en cada aparición pública

Meghan Markle está dejando huella en la corona británica. La duquesa de Sussex acapara todas las miradas junto a su marido, el príncipe Harry. Tras conocerse la feliz de noticia del embarazo de la ex actriz, todos los focos estaban puestos en la pareja y en su visita por Australia. Un momento muy emotivo para el matrimonio, no solo por ser el primer viaje a la espera del retoño, sino porque volvían a los Invictus, juegos deportivos donde se dejaron ver por primera vez como pareja oficial. Un viaje que nos ha dejado instantáneas como las de la gala de clausura de los Invictus. Las miradas que Harry y Meghan se dedican, lo dicen prácticamente todo. Si la sobriedad y seriedad es el gesto predominante en los duques de Cambridge, Meghan y Harry no dudan en compartir gestos, caricias y miradas cómplices que resaltan el buen momento del matrimonio.

Alejada de la polémica

Los primeros meses de matrimonio no han sido fáciles para Meghan Markle. Acaparadora de todas las miradas, su familia ha sido la principal baza de polémica para atacar al nuevo miembro de la familia real británica. Los intentos tanto de su padre, Thomas Markle, como de su hermana, Samantha Grant, de boicotear la estabilidad de Meghan han amenazado seriamente la popularidad de la duquesa de Sussex, que ha preferido dejar de lado la polémica.

La noticia del embarazo ha disipado cualquier tipo de rumor sobre una mala convivencia o desgaste de una relación que, a juzgar por las imágenes públicas que se ven, va viento en popa. El pequeño, que llegará al mundo en la primavera del 2019, es ya la alegría de la casa. Sea en Australia, en Estados Unidos o en Reino Unido, Harry y Meghan no coartan su amor.