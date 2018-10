Isabel II ‘se moja’: La Reina habla por primera vez del Brexit

La Reina ha estrechado lazos con Holanda de cara a la salida de Europa

El Brexit es una realidad que avanza a paso veloz. Es por este motivo que en una Unión Europea de la que el Gran Bretaña o ya no forma parte, no resulta banal que buscar alianzas se haya convertido en una cuestión prioritaria. Tal como informaban varios medios ingleses, el viaje oficial de los reyes holandeses a Londres, por invitación expresa de la Reina, tenía por objetivo fortalecer las relaciones entre ambos países. Más de treinta y cinco años después del último Viaje de Estado de la ahora princesa Beatriz al Reino Unido, Guillermo y Máxima tomaban el testigo y se alojaban en el Palacio de Buckingham, donde Isabel II ha ofrecido una cena en su honor. Una ocasión que la soberana ha considerado idónea para hablar por primera vez en público de la situación que va a generar el Brexit.

“A medida que miramos hacia una nueva asociación con Europa, son nuestros valores compartidos y nuestro compromiso mutuo, lo que representa un gran activo, y demuestra que incluso a través del cambio, nuestra alianza perdurable sigue siendo fuerte”, ha dicho la Reina en su discurso. Un discurso con claras referencias a la nueva situación que en breve presentará la Unión Europea tras la separación de Gran Bretaña.

Pese a que las opiniones de la monarca son privadas y debe permanecer imparcial en cuestiones políticas, la Reina no ha querido desaprovechar la oportunidad para ‘tender un puente’ hacia Holanda y asegurarse un aliado en el futuro. De hecho, ha elogiado los estrechos vínculos entre el Reino Unido y Holanda, que “contribuyen en gran medida a la vida económica y cultural de Gran Bretaña”. Tanto es así, que “Holanda es uno de los mayores inversores europeos del Reino Unido en todos los ámbitos, no solo económico, sino también cultural y deportivo”, ha remarcado la soberana.

Isabel II ha querido recordar la vista de la abuela del rey Guillermo, la reina Juliana en 1972: “Recuerdo que le dije a su abuela que la relación entre nuestras naciones sería de gran importancia en la nueva configuración de la Europa que estaba emergiendo”. Una Europa que se mantiene a pesar de que Gran Bretaña abandone la Unión.

En su discurso en el Parlamento, el rey Guillermo ha reiterado la importancia de eliminar cualquier tipo de incertidumbre en los holandeses que deseen permanecer en el Reino Unido después del Brexit. Pese a que el monarca lamenta la salida de Gran Bretaña de la Unión, respeta la decisión de los ciudadanos, aunque está preocupado por la situación de los holandeses que viven en el país y ve necesario que se proceda con cautela. “A pesar de la complejidad técnica que implica la separación, no debemos perder de vista la narrativa que sigue uniéndonos, una narrativa de libertad, apertura y cooperación”, ha reafirmado el monarca. Al fin y al cabo, como ha dicho en numerosas ocasiones Theresa May, “Gran Bretaña se va de la Unión Europea, pero no de Europa”.