Meghan en peligro: Evacuada de un urgencia en un mercadillo en Fiji

Seis minutos. Ese es el tiempo que ha pasado Meghan Markle en el mercado de Suva. Después de horas esperando, los vendedores se quedaron con las ganas de poder disfrutar de la compañía de la esposa del príncipe Harry que, agobiada por el gentío y el calor, susurró algo al oído de su escolta instantes antes de que fuera evacuada del lugar.

Estaba previsto que Meghan pasara aproximadamente quince minutos en la zona para conocer de primera mano la labor de varias mujeres que colaboran en el proyecto Mercados para el Cambio, que cuenta con el respaldo de Naciones Unidas. Sin embargo, lo que iba a ser una jornada aparentemente tranquila se convirtió en un auténtico caos. Demasiado calor, mucha gente… una situación complicada que obligó a la Duquesa a abandonar el lugar de manera precipitada. Meghan se limitó a saludar a unas cuantas vendedoras y se marchó del lugar en cuanto pudo.

WATCH: #Meghan leaves Suva market. All very calm, all very controlled. Many ladies that were told they were going to meet Meghan didn’t and voiced their disappointment afterwards. pic.twitter.com/YVkBhA7X5P

— Emily Andrews (@byEmilyAndrews) 24 de octubre de 2018