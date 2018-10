Meghan deslumbró de azul, pero eso no fue lo más bonito de la noche

Descubrimos el detalle que ha emocionado a los futuros papás

Estamos de acuerdo, todo el mundo habla de Meghan Markle y de cómo de manera instintiva comienza a hacer los típicos gestos premamá. La duquesa de Sussex nos dejó con la boca abierta con su elección en la primera noche de la pareja en Fiji. Su look de gala no podía ser más acertado. El azul le sienta de maravilla y más allá de las especulaciones que ya han comenzado a correr como la pólvora, lo cierto es que a la esposa del príncipe Harry el embarazo le está sentando fenomenal.

Es cierto que la elección del color ya ha disparado los rumores. El azul hace pensar en un niño, pero el propio Harry hace apenas un día le dijo a una joven que deseaba que fuese una niña. Está claro que están jugando al despista y lo cierto es que no nos importa. De lo que no hay duda es de que Meghan va a ser una ‘supermamá’ y no lo decimos solo por el vestido capa por el que se decantó en la recepción que se ofreció en su honor en el Grand Pacific Hotel de Suva. Un original diseño en azul klein de la firma Safiyaa que combinó con zapatos de tacón a tono y pendientes de brilllantes en cascada y brazalete.

Aunque el look de Meghan ha sido más que alabado porque además resaltaba su incipiente barriguita, el detalle más importante de la velada ha pasado para muchos desapercibido. El Presidente de Fiji quiso rendir tributo a la madre del príncipe Harry, la siempre inolvidable Diana de Gales y le dedicó unas entrañables palabras. Según han confirmado varios periodistas que estuvieron presentes en la recepción, dijo que estaba seguro de que Lady Di estaría muy orgullosa del hombre en el que Harry se había convertido y de que hubiera encontrado la felicidad y el amor junto a Meghan. Unas palabras que emocionaron al Duque y a su esposa.