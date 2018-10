¿A quién se va a parecer el bebé del príncipe Harry y Meghan Markle?

Seis meses después de su boda, la pareja acaba de anunciar que espera su primer hijo para primavera.

No sabemos cuánto tiempo queda, pero estamos deseando verle la carita. Hace apenas una semana que los duques de Sussex anunciaron la buena nueva y las apuestas no han hecho más que comenzar. Menos de medio año después de su romántica boda, el príncipe Harry y Meghan Markle han sorprendido al mundo con la noticia del embarazo de la exactriz, que a muchos ha pillado sorpresa, ya que se esperaba que aguardaran unos meses para ampliar la familia, tal como hicieron los duques de Cambridge.

Sin embargo, no se puede ir contra natura, y mucho menos contra el amor. Harry y Meghan estaban deseando convertirse en padres y la próxima primavera un nuevo bebé Windsor estará correteando por los pasillos de Kensington. Hasta que llegue la fecha, no podemos evitar especular sobre cuál será el sexo del primogénito del nieto predilecto de la Reina, qué nombre elegirán sus padres para él, si habrá tributo a Diana o si la monarca tendrá a bien concederle un título y el rango de Alteza Real que, en principio, no le corresponde. Son muchas preguntas y hay mucho tiempo por delante y aunque no tenemos respuesta para ninguna de ellas, lo que sí podemos hacer es echar la vista atrás y recuperar algunas de las imágenes de los últimos Windsor que han venido al mundo, a ver si el bebé de los Sussex pudiera parecerse a ellos. La solución nos espera dentro de unos meses, pero, mientras tanto, haz click en nuestra galería… las apuestas ya han comenzado.