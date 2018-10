Harry y Meghan, el recuerdo de sus inicios en su regreso a Australia

Apenas se cumplen unos días desde que Harry y Meghan sorprendiesen al mundo con una de las noticias más esperadas en Reino Unido. El nieto de la reina británica va a ser padre de su primer hijo junto a su esposa, Meghan Markle. El noviazgo ‘real’ que comenzó con una cita a ciegas pasó por momentos muy extraños. Pese a que intentaron llevarlo con discreción, la filtración de una pareja de tal magnitud mediática era prácticamente imposible de ocultar.

Cuando se descubrió, el acoso recibido por Meghan Markle, actriz con éxito en Estados Unidos, fue tal que la casa real británica tomó una decisión sin precedentes: oficializar el noviazgo para pedir respeto a la pareja. Un comunicado firmado por el propio Harry en el que demostraba “su tristeza” por no haber podido proteger a su novia. Precisamente, como novios ‘oficiales’ fue cuando Harry y Meghan cumplieron su primer acto público juntos, en los Invictus. En esta ocasión, la pareja acude como matrimonio y con la maravillosa noticia de que pronto serán tres.

“Be inspired, get excited, and allow the example of service and determination you will see, to change something big or small in your own lives.

