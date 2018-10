Apenas llevan cuatro días en Australia y han recibido ya un sinfín de regalos, no solo para ellos sino también para el bebé que está en camino. Sin embargo, Meghan Markle no podía imaginar que en Melbourne le esperaba uno de los obsequios más especiales de todos.

Horas antes de la llegada de los duques de Sussex a la ciudad australiana, el pequeño Gavin Hazelwood se encontraba inmerso en una importante tarea. A sus seis años, el niño estaba muy concentrado para no perder ni un segundo y que todo estuviera listo en el momento en el que tuviera la oportunidad de encontrarse con Harry y Meghan. Era consciente de que a lo mejor no tenía suerte y no podía verlos, pero no cejaba en su empeño. La ilusión nunca se pierde y mucho menos a tan tierna edad.

This is very cute.

Five-year-old Gavin Hazelwood got up early this morning to make a pasta necklace for Meghan Markle. We reckon it looks pretty good on her!#RoyalTour Latest: https://t.co/H96j5NXKC1 #RoyalVisitAustralia pic.twitter.com/tM3T9BwPMm

— Herald Sun (@theheraldsun) 18 de octubre de 2018