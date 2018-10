Ni príncipe ni princesa…¿por qué el bebé de Harry y Meghan no será Alteza Real?

Los duques de Sussex se encuentran de viaje oficial en Australia

Por si alguien no se había enterado aún, los duques de Sussex están de enhorabuena. Apenas seis meses después de su boda, el príncipe Harry y Meghan Markle están esperando su primer hijo para la próxima primavera. Un niño -o niña- que, a diferencia de sus primos Cambridge, no tendrá título ni tratamiento de Alteza Real a no ser que su bisabuela, la reina Isabel considere lo contrario.

Esto se debe a que en 1917, Jorge V, tatarabuelo del príncipe Harry decidió limitar los títulos de ‘príncipe’ y ‘princesa’ dentro de la Familia Real. De esta manera, solo el hijo mayor del heredero a la Corona, en este caso, el príncipe Guillermo, podría llevar dicho título. Pero donde está la ley, también está la trampa. Y la reina Isabel tiene potestad para cambiarlo, como ya ha hecho en otras ocasiones. En concreto, cuando Kate Middleton confirmó su segundo embarazo, la soberana firmó unas ‘cartas patentes’ para que los hijos de los Duques fueran todos considerados príncipes y recibieran tratamiento de Alteza Real. Esto se aplicó en concreto al caso de los vástagos de Kate y Guillermo, de manera que si la Reina considerase que los hijos de Harry también deberían recibir este tratamiento, tendría que firmar unas nuevas cartas.

Hasta el momento, lo único que está claro es que el futuro bebé Sussex será un Lord o una Lady y que llevará el apellido paterno, Mountbatten-Windsor. Es probable además que si es un niño pueda heredar en un futuro el segundo título que la Reina concedió a Harry, conde de Dumbarton, igual que en el caso de que tuvieran otro hijo, podría recibir el de barón de Kilkeel. Al margen de esto, a nivel público, todos los hijos de la pareja serán conocidos como ‘Sussex’, igual que los de Kate y Guillermo llevan el ‘Cambridge’.

Aunque la Reina no está ni mucho menos obligada a concederle un título al que sería su octavo bisnieto, como tampoco lo ha hecho al marido de Eugenia de York, todo parece indicar que la monarca podría tener un gesto hacia Harry y Meghan, ya que el pequeño de Carlos siempre ha sido su ojito derecho. Al margen de estas cuestiones, no se puede obviar que Harry es el hijo del actual heredero y hermano de quien algún día será el rey, por lo que si no es uno, será otro, pero estamos convencidos de que, a la larga, sus hijos tendrán el mismo tratamiento que él.