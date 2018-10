La esposa de Guillermo ha deslumbrado con un look de Alexander McQueen.

Todas las miradas estaban centradas en la novia, pero ayer, la duquesa de Cambridge nos regaló uno de los detalles más bonitos de los últimos tiempos. La esposa del príncipe Guillermo deslumbró en el enlace de la hija menor de Andrés de York con un elegante diseño de su firma de cabecera, Alexander McQueen de corte lady en color frambuesa pero lo más importante fue su tierno gesto con el hijo de Diana de Gales.

Justo antes de la llegada del cortejo nupcial, en uno de los laterales de la capilla de San Jorge, Kate y Guillermo no tuvieron reparo en demostrar que, a pesar de llevar más de siete años casados, aún tienen detalles el uno para el otro. Los Duques mantuvieron sus manos entrelazadas, algo poco habitual en ellos que, aunque suelen dedicarse miradas cómplices no son muy dados a las demostraciones de afecto en público. No es que el protocolo dicte que esté prohibido este tipo de gestos, pero la Reina nunca los ha hecho, de manera que hay una especia de tradición o norma no escrita que establece que los miembros de la Familia Real no deben hacer manifiestaciones de afecto cuando se encuentran en lugares públicos. Una norma que quienes no parecen seguir son los recién estrenados duques de Sussex. El príncipe Harry y su esposa no paran de dedicarse miradas y gestos en cualquier contexto, aunque en su caso se disculpa porque se encuentran en plena ‘luna de miel’.

El gesto de Kate Middleton hacia el príncipe Guillermo ha sido especialmente bonito no solo porque no es habitual en la pareja sino porque además se ha producido en el contexto de una boda, lo que probablemente les haya recordado a su propio enlace hace ya siete años. Además, la pareja acaba de dar la bienvenida a su tercer hijo y vive sin duda uno de sus mejores momentos. Kate y Guillermo son la viva imagen de la felicidad, el relevo a la Corona no podría tener mejores representantes.