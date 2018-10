Diana de Gales, más presente en la boda de Eugenia de York que en la de sus hijos

Descubrimos los detalles por los que el recuerdo de la Princesa se ha sentido más que nunca

Han pasado más de veinte años y no nos cansamos de hablar de Diana de Gales. El de ayer no era un día para recordarla, pero inevitablemente, lo hemos vuelto hacer. Se casaba Eugenia de York, y ella no tenía que rendirle ningún tipo de tributo a la que era su tía. Sin embargo, su madre, Sarah Ferguson, ya había dicho en petit comité que tenía la intención de que durante el servicio religioso se cantara una de sus canciones preferidas, algo que seguro que a sus hijos les haría ilusión. El tema nunca sonó, no se sabe si porque Fergie no lo pidió o porque alguien se opuso. En realidad no era un día para homenajearla.

Y en el pasado, sus hijos, los príncipes Enrique y Guillermo rindieron, cada uno a su particular manera, habían recordado a la princesa de Gales en sus sus respectivas bodas. Sin embargo, el destino nos ha vuelto a sorprender, y de la manera menos esperada.

Ha sido a través de uno de los invitados al enlace, David Emanuel, que fue, junto a su ahora exmujer, responsable del ya mítico vestido de novia de Lady Di en 1981. Un diseño al más puro estilo princesa que marcó tendencia en los años ochenta.

Emanuel ha llegado solo a la capilla, en torno a las 10 de la mañana y vestido con un elegante traje de chaqueta negro bajo el que se podía advertir una suerte de camiseta blanca, lo que se ha convertido en su ‘uniforme’ desde hace algún tiempo. Su presencia en Windsor ha recordado irremediablemente a la desaparecida princesa para quien no solo diseñó el traje de novia, sino que hizo un segundo look nupcial que nunca llegó a utilizar, además de otros modelos. Se desconoce quién ha invitado al modisto al enlace, pero sin duda ha sido un bonito gesto para el que fuera uno de los confidentes de la inolvidable ‘Princesa del pueblo’.