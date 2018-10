EN VÍDEO | El viento, peor enemigo de los invitados a la boda de Eugenia de York

Actores, artistas, aristocracia... Todos sufrieron los infortunios del viento en la boda de Eugenia de York

Eugenia de York no se esperaba que el viento fuera a ser uno de los protagonistas del día de su boda. Aunque todo quedó en anécdota, algunos de los ilustres invitados que se dieron cita para la ceremonia tuvieron que salir corriendo detrás de las pamelas y tocados que el intenso viento arrastró. Una boda que muchos de los invitados no olvidarán… No te pierdas las imágenes de cómo tuvieron que sostenerse las prendas. ¡Dale al play!