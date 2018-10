Ha sido toda una sorpresa. No había ninguna duda de que la hija de Sarah Ferguson, Eugenia de York, luciría la misma tiara que su madre llevó en su enlace con el príncipe Andrés en 1986, la tiara Garrard, un regalo de la Reina con motivo de su boda, pero Eugenia ha desafiado todas las apuestas. La flamante novia ha apostado por una pieza que ningún miembro de la Familia Real ha llevado hasta ahora, la diadema Greville Kokoshnik de esmeraldas.

Princess Eugenie is wearing the Greville or Boucheron tiara today. Official name Greville Emerald Kokoshnik. pic.twitter.com/X47VPwvw1a

