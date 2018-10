La hija de Sarah Ferguson y Andrés de York le ha dado el 'sí, quiero' a Jack Brooksbank

No se había confirmado su asistencia, pero nadie le esperaba. Finalmente, Felipe de Edimburgo ha sorprendido a propios y extraños al aparecer acompañando a la Reina al enlace de la hija del príncipe Andrés. Es cierto que el consorte de Isabel II lleva más de un año ‘jubilado’ y que solo se prodiga en acontecimientos familiares, pero hoy tenía motivos para no asistir. El Duque mantiene una guerra abierta desde hace años con su exnuera, Sarah Ferguson, una guerra en la que también está implicado el príncipe de Gales. Ninguno de los dos le ha perdonado a la ex de Andrés de York los escándalos en los que se vio implicada hace ya más de dos décadas y que fueron todo un agravio para la imagen de la Corona.

Por este motivo, se dudaba de la presencia del marido de Isabel II en la boda que hoy ha tenido lugar en Windsor. Dicen los expertos en Casa Real Británica que cada vez que el Duque ha coincidido con Fergie en agún evento ‘ha hecho la espantada’ porque es incapaz de permanecer en la misma habitación que ella. Pues bien, hoy Felipe de Edimburgo ‘ha hecho de tripas corazón’ por una buena causa, la felicidad de su nieta. Lo que no sabemos es si estará presente en la recepción que la Reina va a ofrecer en el Castillo de Windsor, y mucho menos en la cena que está noche tiene preparada el príncipe Andrés en el Royal Lodge.

La boda de la princesa Eugenia ha supuesto la vuelta a escena de Sarah Ferguson a la Familia Real después de unos años oscuros condenada al ostracismo. Pese a los escándalos, su exmarido ha sabido perdonarla y mantiene tan buena relación con él que no solo viven bajo el mismo techo sino que hay quienes apuntan que sería posible que volviéramos a verles caminar hacia el altar.