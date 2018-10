El viaje que Luis Alfonso de Borbón se perderá por asistir a la boda de su primo

La familia Franco se va de boda. El próximo viernes -Día de la Hispanidad-, el primogénito de Francis Franco y María Suelves contraerá matrimonio con Lian Lay Fournier (33) en la ermita de la finca Valdefuentes, situada a las afueras de Madrid. Una celebración que supondrá el reencuentro del clan Franco tras la muerte de Carmen Franco la pasada Navidad y en plena polémica por la exhumación del dictador.

A la boda no faltarán Luis Alfonso y su mujer, Margarita Vargas -embarazada de su cuarto hijo- aunque ello supone perderse uno de los acontecimientos más importantes del año para los legitimistas franceses, que ven en el hijo de Carmen Martínez Bordiú la esperanza de la restauración de la Monarquía en el país vecino.

Desde hace ya varios meses el ‘Institut de la Maison Bourbon’ lleva preparando un viaje a Viena con motivo de la conmemoración de 225 aniversario del nacimiento de la ‘última reina’ de Francia, María Antonieta, cuya caída fue fruto de la Revolución Francesa de 1789. Y es que la esposa de Luis XVI, antes que delfina y después reina del país galo fue archiduquesa de Austria. Es por esta razón por la que cuando se cumple el aniversario de su llegada al mundo, la institución quiere rendirle homenaje.

Un homenaje que se prolongará durante tres días, desde el 12 hasta el 14 de octubre y que cuenta con un completo programa de actividades que incluye visitas guiadas al Palacio de Schönbrunn, la Catedral de Saint Etienne, misas, conciertos y cenas en algunos de los restaurantes más exclusivos de la ciudad. Una ‘excursión’ inolvidable que los actuales duques de Anjou se perderán por una razón de peso, aunque todavía están a tiempo de unirse los dos últimos días del periplo.

LOOK se ha puesto en contacto con la Institución desde donde han confirmado que, en principio, no está prevista la presencia de Luis Alfonso ni de su esposa en ninguno de los actos de este fin de semana, aunque no serán los únicos dedicados a María Antonieta con motivo del aniversario. De hecho, durante todo el mes de octubre hay varias misas programadas en su memoria. ¿Veremos a la pareja en alguna? Es más que probable que sí.